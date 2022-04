En la continuidad de la séptima fecha del Torneo de Básquet de primera división de la Asociación Pergaminense, Ricardo Gutiérrez visita hoy a las 21:00 a Juventud, que marcha último en la tabla y aún no ha podido ganar.

El Tricolor llega con tres victorias al hilo que hasta el inicio de esta jornada lo ubicaban tercero en las posiciones.

La fecha arrancó anoche con el amplio triunfo del puntero Comunicaciones sobre Sportivo Rojas, por 81 a 55. En tanto, en Colón el clásico quedó para Círculo Italiano, venciendo a Alianza por 65 a 64.

FECHA 7

Círculo de Colón 65 – Alianza de Colón 64

Comunicaciones 81 – Sportivo Rojas 55

Miércoles 13

21:00: Juventud vs. Ricardo Gutiérrez

21:15: Sirio Libanés vs. Argentino

21:15: Gimnasia y Esgrima vs. Sports

POSICIONES

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios