Luego de casi cinco meses, Ricardo Gutiérrez vuelve a jugar oficialmente en Arrecifes por la tercera fecha del Torneo de Primera División que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet.

El Tricolor recibe esta noche, desde las 21:15, a Gimnasia y Esgrima, equipo con el que mantuvo un duelo muy particular en el final del último torneo, ganándole tres veces consecutivas: una en nuestra ciudad y dos en Pergamino.

Precisamente el Lobo fue el último rival que recibió Gutiérrez en el “Chopo Montardit”, el 28 de octubre de 2021. Desde ahí no volvió a jugar como local, ya que cerró la Fase Regular contra Gimnasia en Pergamino, ganándola y debiendo esperar la disputa de los playoffs y luego jugó el Final Four en cancha de Juventud.

El conjunto arrecifeño, ahora dirigido por Raúl Belcuore, viene de ganarle como visitante a Sportivo Rojas y de caer en la misma condición frente a Argentino. El Lobo es uno de los punteros del certamen, habiendo ganado sus dos primeros compromisos.

FECHA 3

Martes 22/3

Ricardo Gutierrez vs Gimnasia (21:15 hs)

Sports vs Comunicaciones (21:30 hs)

Miércoles 23/3

Sportivo Rojas vs Círculo (21:15 hs)

Alianza vs Sirio Libanés (21 hs)

Jueves 24/3

Juventud vs Argentino (21 hs)

POSICIONES

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios