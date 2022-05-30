La Municipalidad de Arrecifes informó que este lunes 30 de mayo a las 10:00, en el Centro Cultural (España y Risso), se llevará a cabo una nueva entrega de becas a estudiantes arrecifeños.
El acto estará encabezado por el intendente Javier Olaeta, y en esta oportunidad se abonará a cada estudiante las becas de febrero, marzo y abril, que para este año tienen un valor mensual de $ 4.500.
A continuación, se detalla el listado de los 339 estudiantes que, de acuerdo al informe de la Comisión Revisora del Honorable Concejo Deliberante, han cumplimentado a la fecha las disposiciones contenidas en la Ordenanza 3.235/21.
ABARRATEGUI, FACUNDO
ABARRATEGUI, JUAN PABLO
ABELLA, NOELIA
ABRANOVICH, ALEJANDRA
ACTIS GOMEZ, MACARENA
ACUÑA, MIA
ADROVER, VALERIA JUDITH
AEID GUEMEZ, MARTIN
AEID GUEMEZ, PAULA
AGÜERO, DIEGO
AGUILAR YAMILA
ALTAMIRANDA, FIAMA
ALVAREZ TORRES, MANUEL
ALVAREZ, MALENA
ALVAREZ, MARTIN T.
AMADO, YAMILA
ANGELONI DUPRAT, JULIETA
ANTICH, MERCEDES
ANTUNA FAURA, MARIA P.
ARANDA GOMEZ, MELISA
ARIZA, MILAGROS I.
ARZUAGA, JOAQUIN
AZCONA MOYANO, ARGI
BAEZ, MARIANO
BAI, ELDA
BALMACEDA, MILAGROS
BARBOSA, AYRTON JESUS
BARRERA GEREZ, MARIANELA
BARRIENTO, TIARA N.
BARRIENTOS, LISETTE A.
BARRIENTOS, TAMARA
BARULLI VAQUERO, ROCIO B.
BASQUEZ, CAMILA
BAUD, AGUSTINA
BAUD, CARLOS
BAUD, LUCIANA
BELTRAMO ALVADO, ROCIO
BENITEZ, BRANDON
BENITEZ, SOLEDAD
BERNABEU, MATIAS I.
BILBAO VALIELA, ANABELLA
BONAUDO, VALENTINA
BOSCOSCURO, VICTOR
BRUNO, SOFIA
BURGOS, FRANCISCO
BUSTAMANTE, JULIETA A.
BUSTAMANTE, NICOLAS A.
BUZZALINO, SANTIAGO
CABRERA, DAIANA M.
CABRERA, ROCIO
CACERES, ARIANA A.
CADEL, KEVIN
CALBO, SOFIA
CAMELINO, MILAGROS
CAMPAS SAYAL, CAMILA
CANTEROS OLMEDO, ELBA
CARBARCOS, JACQUELINE
CARPIO, SELENE
CASAL NAVARRI, MARIA LIZ
CASAS, MARTINA
CASTILLO, AGUSTINA
CASTRO, NOELIA N.
CATALDI RUBINICH, AGOSTINA
CAUBET ALVAREZ, BRISA
CAUBET ALVAREZ, ORIANA
CAPRIOTTI, VALENTINA
CAVALLO, CAMILA
CEJAS MARRAISO, MELINA
CHAZARRETA MARINO, GUILLERMINA
CHAZARRETA VILA, DENISE
CHAZARRETA, JENNIFER
CHAZARRETA, KEILA
CIUTTO PAEZ, BRANCO
CIUTTO PAEZ, OWEN
CLERICI, ROCIO N.
COLIVA, VICTORIA
COLOMBO, YAMILA
CONTRERA, ERIKA
CORADELLO, GONZALO
CORDOBA GONZALEZ, TAMARA
CORDOBA, MARTINA
CORNET, YESICA
CORTEZ, LUANA
CORVALAN, AYRTON
CORVALAN, MAURICIO
CORVALAN, RAUL
COSTA DIAZ, CRISTOBAL
COSTA DIAZ, GUILLERMINA
CRUSEÑO LEDESMA, TIANA
D’ ANGELO, VICTORIA
D ERAMO, MARIA CECILIA
DE FELIPE, GUSTAVO
DE FELIPE, LUCIANA
DEL POZO, MARTINA
DEL VECCHIO LARRAÑAGA, VALENTÍN
DELEGLISE, LUCA
DELUCA, SHARON
DEVIA, MICAELA
DEVOLDERS, VALENTINA
DI ALESSIO ORDOÑEZ, AGUSTINA
DI GASPARRO, AGUSTINA P.
DIAZ BUIATTI, LAUREANO
DIAZ BUIATTI, MELANY
DIAZ PELLEGRINI, MATIAS
DIAZ PEREZ, ROBERTINO
DIAZ, JULIETA
DOMINGO, SOL
DONNOLA, GUILLERMINA
DUARTE BUSTAMANTE, VALENTINA
DUARTE MEDINA, CINTIA
DUARTE, NATASHA
DUNNE, AGUSTIN
DUNNE, CAMILA
DUPONT, NICOLE
ELEL, LEILA
ENRIQUE CUELLO, MELANY
ESTELRRIK, KAREN TAMARA
EVANGELISTI, MICAELA
FALCIONI, LUDMILA
FERNANDEZ, JORGELINA
FERRADAS, MATEO
FERRARI, CHIARA
FESTA DEL ELLICE, VIOLETA
FIGUEROA GARAVENTO, FLORENCIA
FONTANA, LUISINA
FORMENTO DIAZ, DAIANA
FORMENTO DIAZ, FRANCO
FRANCHONI, ANDREA
FRAGELLI, MARIA CECILIA
FRANCHONI, MICAELA
FRANCO, BRAIAN
FRANCO, INES
FRANCO, LUCRECIA
FRANCO, SOFIA
FRATTINO, CARMIN
FURH FRANCHONI, MICAELA
GABILONDO, AGUSTINA
GALEANO, OSCAR
GALLINO, TATIANA
GALVAN, AILEN R.
GALVAN, JORGE
GALVAN, PAULA
GARAVANO, JUAN MARTIN
GARAVANO, LUCIA
GARCIA ORELLANA, TAMARA
GARCIA, JULIETA
GARROTE, CANDELA B.
GARROTE, PILAR
GAUD, WALDEMAR A.
GAUNA, TIARA
GERBER, CATALINA
GERBER, LUIS
GIACONE MARSELL, AGUSTIN
GIACONE MARSELL, GINA
GISMONDI, LUCA
GISMONDI, ROQUE
GODOY, STEFANIA
GOMEZ MARTIN, MATIAS
GOMEZ, CAMILA
GOMEZ, MARIANELA
GONGORA, PAMELA
GONZALEZ EGGIMANN, MARTIN
GONZALEZ RODRIGUEZ, INALEN
GONZALEZ, CAMILA
GONZALEZ, IVANA GABRIELA
GONZALEZ, MAXIMILIANO
GONZALEZ, OSCAR
GORO, FLORENCIA
GOROSITO, M. CELESTE
GOYOAGA, JIMENA
GUAYAN, JUAN CRUZ
GUERZOLI, VALENTINA
GUMY, MICAELA
GUTIERREZ, BRANCO
GUTIERREZ, LUDMILA
GUTIERREZ, MIRTA
HERBEL, VIVIANA
HERRERO, AGUSTIN
HERRERO, MARIA ROCIO
IBARRA, GIULIANA
INSAURRALDE SALAK, MAITE
KINDERKNECHT, DANIEL
KORELL, CAROLINA
LA PALMA, FRANCESCA
LABRIOLA, ORNELLA
LAMPERTI, MELANY
LAPAZ, JUAN GABRIEL
LAPAZ, SABRINA
LEIBA, MICAELA
LEIVA, ABRIL
LEIVA, PILAR
LEMOS, MILAGROS
LENCINA, ANAHI
LETTE SOLDEVILA, WANDA
LOBO, DEBORA L.
LOBO, SANDRA
LOSADA, MARIANA
LUCCIARINI, SAMIRA
LUCHETTI, JULIANA
LUJAN, MARIA E.
LUNA, DAVID
MADERNA, BIANCA
MALDONADO, CELESTE
MALDONADO, DAMARIS
MALEGARIE DUARTE, ANA
MANASSERO, SOFIA
MARCHIO, ROCIO
MARINO VERONA, CANDELARIA
MAROTE, JULIANA
MARRAISO, ALAN
MARTINEZ, MARIANA
MARTINEZ, SOFIA
MARTINI, ALAN FRANCO
MASTROPAOLO, JULIANA
MAYMO SKANSI, JOAQUIN
MAYORANO, FACUNDO
MENDOZA, MILAGROS
MENDOZA, ORIANA
MENENDEZ, IVAN
MERELLO, EMILY
MERINO, DAIANA
MERLO, VICTORIA
MIELGO, JOAQUIN
MOLINA, VALENTINA
MONZON, LOURDES
MORALES, BRANCO DANIEL
MORALES, NAILA M.
MOYANO, GABRIELA
NADAL DE VIRGILIO, MELINA
NEWTON GIRAUDO, TOMAS
NICOLAU OVIEDO, JULIETA
NICOLICH, ANTONELLA
OBREGON, DIANA
OBREGON, DIEGO NAHUEL
OJEDA, FERNANDO
ORDOÑEZ, PALOMA
ORSETTI, FRANCO
ORSI, JULIETA
ORTIZ, JUAN I.
ORTMANN TABORDA, KAREN
OSORIO, MARIA BELEN
OVIEDO, ANA PAULA
PACHECO, MARIA EMILIA
PALADINO, MICAELA
PARDO ESCOBAR, GRACIELA
PAREDES, M. BELEN
PASCUAL, ENZO A.
PAZ OVIEDO, NAHIARA
PELLEGRINI, JULIANA
PEREYRA, CANDELARIA
PEREZ FONTANET, SOL M.
PEREZ, IÑAKI G.
PETIT FERMIN, NADIA
PIFERRER PEÑA, PAOLA
PIFERRER PEÑA, SEBASTIAN
PILDAIN, ALEX
PITA, PATRICIO
PLAZIBAT, EDISON
POGGIO ALONSO, ASDRUBAL
PONCE BRAVO, EVELINA
PONCE CERICOLA, LUISINA
PONCE GUTIERREZ, DIEGO
PONTAQUARTO, ANGELES
PORCEL, ALISON
PORCEL, AYNARA
PRADA LUCAS
PRADA, JULIETA
PRESENZA, SOLANGE
PRESTA, WANDA
PREVE, AGUSTINA
PUCHIK, CANDELARIA
QUALERI PASCUAL, LUCAS
QUARLERI, MACARENA A.
QUIROGA, ANA BELEN
RAMIREZ, LISETTE
RAMOS MENDOZA, LUCAS T.
RASO, CAMILA
RASO, MARIANELA
REYNA, STEFANIA
RIBES, SARA
RIVERO, MARIBEL
RIVERO, ROCIO DEL CIELO
ROBLEZ GALLEGO, PILAR
RODRIGUEZ COSTA, MILAGROS
RODRIGUEZ PEREYRA, C.
RODRIGUEZ PUNTI, AGUSTINA
RODRIGUEZ, AGUSTINA
RODRIGUEZ, CAMILA
ROJAS, SOL A.
ROMERO, LUCAS
ROVITTO RAIMUNDO, JORGELINA
RUIZ SCHEFFE, MARIA M.
RUIZ, CAMILA
SALDAÑA, JULIANA
SANCHEZ, GASTON
SANDOVAL, CAMILA
SANTARELLI, ALEX
SANTARELLI, GUADALUPE
SCARABEL, AGUSTIN
SCHIEBERT, AYLEN
SECADES HANLEY, DELFINA
SEGOVIA, CRISTIAN
SGABETTI, CANDELA
SIMEONE, AGUSTIN
SIMO, MILAGROS
SKLATE, ALEXIS
SLAIMA ALVAREZ, SOFIA
SUAREZ NAVARRO, EZEQUIEL
SUAREZ PALAVECINO, GERARDO
SUAREZ, LUCIA
TABARES VILLA, ESTRELLA
TABOADA, VICTORIA
TAPIA, LUIS
TELLECHEA, CAROLINA
TEVES, JAQUELINE
TEXEIRA, SOFIA M.
TOCARELLO, LUCIANA
TORRENS, MILAGROS
TRAVERSO, FERNANDO E.
TUNDO, TIZIANA
TURDO, MAURICIO
ULLUA, AGUSTINA
VALDEZ, MILAGROS
VALERIO, VICTORIA LUJAN
VAN DER VEEN CASTILLO, Micaela A.
VAN DER VEEN, EMILIANO
VAVREÑIUK, NERINA
VERGARA, GUIDO
VERON MONTREZA, M.
VILCHES, BARBARA
VILLEGAS, MARIA PAULA
VISICONTE, M. VICTORIA
ZABALA, DAIANA S.
ZABALA, MARTINA
ZAPATA, YESICA C.
ZAZO, BIANCA
ZAZO, YAMILA
ZUCCATO, MARTINA
Por consultas comunicarse al 2478 – 455996.