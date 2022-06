El pasado fin de semana, un campo ubicado en Paraje La Delia sufrió un importante robo. Según trascendió, en horas de la madrugada ingresaron a la vivienda del lugar delincuentes armados que se llevaron una importante suma de dinero (rondaría los $ 200 mil) y diversos elementos.

La víctima del atraco (A. A.) realizó la correspondiente denuncia pero la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Arrecifes no informó sobre el hecho.

En nuestra ciudad desde hace ya bastante tiempo tenemos el problema que las autoridades políticas municipales deciden no dar a conocer la mayoría de los robos que ocurren, para que los vecinos sientan que viven en una ciudad segura. Arrecifes no deja de serlo, comparada con otras localidades, pero sería prudente que la comunidad conozca lo que está sucediendo para tomar las debidas precauciones y no relajarse.

En los últimos meses los delitos contra la propiedad no son pocos, pero sólo se informan los hechos que se esclarecen, a modo de resaltar el trabajo que se realiza en materia de seguridad.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios