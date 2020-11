COBRADORES DE ESTACIONAMIENTO DENUNCIAN MALOS TRATOS

Los cobradores de estacionamiento en la zona céntrica de Arrecifes tienen un trabajo para nada agradable. Cobran un porcentaje de los escasos $ 10 que vale cada tarjeta que le venden a los automovilistas, tienen que exponerse muchas horas por día al frío o al calor en la calle y andar corriendo de una punta a otra de una o dos cuadras que les tocan para llegar a los vehículos que se detienen. Y encima, muchos no les quiere pagar o los tratan mal.

Así lo denunció públicamente una de las cobradoras, reflejando la situación que vive ella y todos sus compañeros:

EXIJO RESPETO A LOS QUE COBRAMOS ESTACIONAMIENTO

Yo la verdad que no entiendo a la gente a veces , a muchos les molesta la gente que xq no tienen trabajo , y tampoco lo busca esta en su casa al pedo viviendo de una asignacion , o de un plan , pero resulta que cuando se encuentran con alguien como yo , o mis compañeros , yo el 30 de sept me quede sin trabajo y para el 5 o 6 de oct empecé a trabajar cobrando estacionamiento , no estoy rascandome el higo en mi casa, mi sueldo me lo hago a pulmón, porq según los autos a los que les pueda cobrar es lo que gano , algunas personas te tratan peor q a un perro, , otros me ignoran faltándome el respeto como persona, porq yo estoy ahí ganándome el sustento , la comida para mis hijos , no le estoy robando nada a nadie , ni pidiendo limosna, o los otros que me levantan la voz , o me dicen q los deje de joder, no señor, no estoy jodiendo estoy TRABAJANDO , y esos otros q se creen vivos porq ponen una boleta usada y se creen que “me pasaron” o que no me doy cuenta, y por 10 pesos mugrientos que no me quisieron pagar que ni una caja de chicles se compran con eso, o se van rápido para que no les cobre, capaz que pueden contar su hazaña con sus amigos , para que vean lo miserables que son !!! Y por último los que te forrean en la cara que son unas ratas que ya saben que no van a pagar y vienen a estacionar igual solo para sentirse que son mas que yo cuando no me pagan , y lo único que hacen es demostrar LO MALA PERSONA QUE SON porq lo hacen a propósito.

EXIJO MAS RESPETO POR LOS QUE COBRAMOS ESTACIONAMIENTO SOLO ESTAMOS HACIENDO NUESTRO TRABAJO , SI NO QUIEREN PAGAR , NO VENGAN A ESTACIONAR EL AUTO

yo solo hago mi trabajo.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios