Duro descargo de “6 Grados” ante la falta de reglas claras

La Municipalidad de Arrecifes clausuró este viernes la cervecería 6 Grados “por no cumplir las medidas de prevención para la pandemia COVID 19”, según comunicó a los medios de prensa.

Posteriormente, el bar ubicado en calle Vicente López y Planes publicó un duro descargo manifestando que son “víctimas de la inoperancia de nuestras autoridades que, una vez más, han demostrado no estar a la altura de la administración de la pandemia”.

Más allá de la polémica y de opiniones contrapuestas respecto de este hecho, hay una realidad incontrastable: en Arrecifes no existen reglas claras sobre cómo tiene que manejarse la actividad gastronómica. En verdad, no hay protocolos de ningún tipo.

Las autoridades municipales se manejan sin reglas escritas, establecidas ni de conocimiento público. Actúan y exigen según “lo que les parece” cada día. Y un día les parece una cosa y al día siguiente, otra cosa totalmente distinta.

Esta falta de seriedad y criterio se agrava cuando se observa claramente que ni siquiera es igual para todos, porque el mismo día en que se clausura un comercio (le puede tocar a cualquiera), otros siguen funcionando en las mismas condiciones.

La opinión de los responsables de los negocios del rubro es coincidente: “Pedimos que nos informen sobre un protocolo claro y definido, para cumplirlo. Pero no lo tienen. Una autoridad nos dice una cosa y otra nos dice algo distinto. Nosotros queremos trabajar y cuidar a nuestros clientes y a la sociedad, no pretendemos que nadie se contagie por ejercer nuestra actividad; pero sinceramente no sabemos qué hacer, porque las autoridades no saben decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que un día se nos permite, al otro día no y no nos avisan”.

