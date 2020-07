EL CRISTO YA NO “RESUCITARÁ”

En mayo de 2019 la Municipalidad de Arrecifes retiró la imagen del Cristo de la Hermandad, entronizado en la zona del ferrocarril, en el inicio de Av. Merlassino.

Para ello en abril había presentado una solicitud en el Concejo Deliberante, “para realizar tareas de mantenimiento y reparación” sobre la obra. En la nota se aclaraba que luego de esos trabajos el Cristo podría ser repuesto en ése o en otro lugar.

Pero ya en ese momento se sospechaba que no se volvería a colocar. Y la semana pasada lo confirmó el propio intendente Javier Olaeta en Radio Uno (107.1): “Está muy deteriorado, tenía mucha agua dentro. Ya no se volverá a colocar. En esta zona de la Pampa Húmeda, la madera no aguanta; mucho menos el eucaliptus, de lo que estaba confeccionado el Cristo. La humedad la va pudriendo”.

La imagen del Cristo yace definitivamente tapado en el Parque Industrial.

