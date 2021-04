El viernes no hay recolección de residuos

Comunicado municipal:

La Dirección de Servicios Generales de la Municipalidad de Arrecifes comunica que con motivo de la celebración de Semana Santa, el día jueves 1 la recolección se realizará con normalidad, el viernes 2 no habrá recolección de ningún tipo y el sábado 3 se realizará recolección de residuos domiciliarios y no domiciliarios con normalidad en Arrecifes, Todd y Viña.

Evitemos sacar basura fuera de horario o los días que no hay recolección.

