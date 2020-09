ENVENENARON PERROS EN LAS 350 VIVIENDAS

Miriam Peralta, una vecina del Barrio Néstor Kirchner (350 Viviendas), sufrió el envenenamiento de varios perros que tiene en el patio de su vivienda. De ellos murieron cinco y lograron salvar a dos.

La mujer le contó a DIARIO NOTICIAS que “tiraron veneno por sobre el tapial, porque tenemos todo cercado con tapial y ni nosotros ni los perros molestamos a nadie. Es raro porque me llevo bien con todos los vecinos”.

Y agregó: “Yo crío perros galgos con mi marido y tenemos grandes y chicos. Los cachorros estaban sueltos en el patio; a esos son los que mataron. Logré salvar dos cachorros y cinco se murieron”.

“No tengo idea de quién o quiénes pueden haber cometido semejante acto salvaje. Cuando me entere, no voy a tener piedad en hacerlos sufrir como sufrieron los pobres perritos cuando agonizaban. Estoy enojada, indignada y triste. No puedo creer que exista gente así”, completó su desconsolado relato Miriam Peralta sobre lo que hicieron estos asesinos.

