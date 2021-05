Este martes no hay recolección de residuos

La Dirección de Servicios Generales comunica que este martes 25 de mayo no se realizará recolección de residuos de ninguna clase. El mismo cronograma está programado para Todd y Viña.

Por tal motivo se solicita que esta noche no saquemos las bolsas de residuos a la calle.

Evitemos sacar basura fuera de horario o los días que no hay recolección.

