PRECAUCIÓN: NO TE METAS AL RÍO

Comunicado municipal:

La Municipalidad de Arrecifes previene y aconseja a la población no ingresar en aguas de nuestro río en la zona balnearia, ya que en virtud de no haber dado comienzo la temporada no hay servicio de guardavidas vigente.

El Municipio no se responsabiliza por cualquier tipo de consecuencias surgidas por el incumplimiento del presente pedido.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios