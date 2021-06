Recolección de residuos el feriado

La Dirección de Servicios Generales de la Municipalidad de Arrecifes comunicó que este lunes 21 (feriado) se hará recolección de residuos domiciliarios con normalidad. En tanto, no se realizará recolección de residuos no domiciliarios.

Evitemos sacar basura fuera de horario o los días que no hay recolección.

