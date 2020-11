TRABAJADORES DEL HOSPITAL SE QUEJAN PORQUE LES IMPIDEN EL ESTACIONAMIENTO

Trabajadores del Hospital Municipal de Arrecifes hicieron llegar a este diario un reclamo público ante la nueva medida de impedirles guardar sus vehículos (en su gran mayoría motos) en el estacionamiento del nosocomio.

Esta prohibición fue adoptada por el director del Hospital, Dr. Santiago Monina, ante “la no colaboración recibida para mantener cerrado el portón”, como reza el cartel que se colocó en el ingreso al estacionamiento.

Lo que más preocupa a los trabajadores de la salud (especialmente los que cumplen funciones de noche) es el riesgo de que sus motos sean robadas al dejarlas en la calle.

La enfermera Irma Aguilera publicó en su muro de Facebook:

Reflexionen: nos encontramos con un cartel en el portón del Hospital se nos niega guardar nuestros vehículos según el cartel por no mantener el portón cerrado, pongan quien lo haga, para eso está la garita, me preguntó si nos roban la moto quien se hace cargo ?, están expuestas al rayo del sol , después de 8 horas cansadas ,acaloradas por la ropa que tenemos que usar y tener que sentarnos en la temperatura que tienen los asientos ,cistitis aseguradas! durante la noche peligrando que las roben ,si bien es cierto que hay un espacio para guardar son muchas y tiene una subida que las motos grandes no podemos subir, pero eso sí el auto del director está adentro.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios