“VARIOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SE VAN A IR SI NO LES CUMPLEN”

El Dr. Darío Izquierdo, representante legal de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal de Arrecifes, habló hoy en RADIO UNO (107.1) sobre el conflicto que mantienen con la Municipalidad.

El abogado explicó que “lo que presentamos el viernes por nota al Intendente ya no fue un reclamo sino manifestarle nuestra preocupación por la decisión de varios médicos y técnicos de irse del Hospital si el Municipio no cumple con las condiciones salariales y laborales que les corresponden”.

Y agregó que “el jueves mantuvimos una reunión en el patio del Hospital y nos sorprendió eso: varios profesionales manifestando su intención de irse a trabajar a otras ciudades donde tienen propuestas. Algunos ya lo han hecho”.

El Dr. Izquierdo manifestó que los desacuerdos con el Departamento Ejecutivo de Arrecifes vienen desde 2017 y que no encuentran solución: “Respecto de la Carrera Profesional Hospitalaria que no se respeta, el Concejo Deliberante se manifestó a favor nuestro en ese momento y sin embargo siguen sin cumplir. Después, hay médicos que llevan siete años contratados y no se los efectiviza, técnicos que ganan 16.000 pesos mensuales, tenemos profesionales jubilados trabajando en la pandemia y por lo mismo que cobran de jubilación, y así podría seguir con innumerables derechos que no se respetan”.

“La situación es decididamente crítica. Puedo poner como ejemplo que tenemos solamente dos cirujanos en planta permanente y tres pediatras. De esta última especialidad, dos ya se fueron a trabajar a otro lado donde les ofrecen mejores condiciones laborales. Y así se van a seguir yendo. La gente ya se cansa de esperar, y más con el tremendo esfuerzo que está haciendo en esta pandemia. De la Municipalidad nos responden que no tienen dinero para cumplir con lo que les corresponde a los profesionales, por lo que no nos queda otra alternativa que ir por la vía legal”, cerró el abogado que representa a la Asociación de Profesionales del Hospital.

