Ante muchas versiones y cierta desinformación viralizada a través de las redes sociales (y también de boca de algún candidato), ponemos en tu conocimiento datos que te pueden servir para despejar dudas sobre las PASO del domingo. Recordamos que la asistencia a las elecciones en la Argentina en OBLIGATORIA para ciudadanos entre 18 y 70 años de edad.

VOTOS VÁLIDOS

Son todos los emitidos con boletas oficiales aun cuando tengan “tachaduras, agregados o sustituciones”. También es válido si un sobre tuviera dos o más boletas oficiales del mismo partido y categoría de candidatos. En este último caso, sólo se computa una de las boletas y la otra se descarta.



VOTO EN BLANCO

Se contabiliza voto en blanco, únicamente, todo aquel en que un elector pone vacío en la urna, sin elegir a ningún candidato.



VOTO NULO

Se considera voto nulo cuando:

– El sobre tiene boletas de distintas agrupaciones políticas para un mismo cargo.

– La boleta está tachada, escrita o rota y no se lee el nombre y número de la agrupación política y la categoría a elegir.

– En el sobre hay objetos extraños.

Observación: Si ustedes PEGAN EL SOBRE y, al romperlo para extraer la boleta ésta queda rota e impide leer el nombre y número de la agrupación política o la categoría a elegir, puede haber fiscales que quieran ANULAR ese voto.



VOTO IMPUGNADO

Se computa así cuando, con anterioridad a la votación, se duda de la identidad del elector. En ese caso se coloca el voto en un sobre especial, junto con un formulario donde consta el nombre, apellido, número y clase de documento, año de nacimiento y la impresión del dedo pulgar del elector



VOTO RECURRIDO

Cuando los fiscales de mesa consideran, durante el escrutinio, que un voto es nulo se anota en el acta como un voto recurrido y NO SE COMPUTA. Ese voto se analiza en el escrutinio definitivo y en esa instancia se determina si es válido o nulo.



MEDIDAS SANITARIAS PASO 2021

Se implementará franja prioritaria para personas que integren grupo de riesgo entre las 10.30 y las 12.30 horas (no harán cola para votar). No se impedirá votar a quienes concurran por fuera de ese grupo, pero esos electores deberán ceder su turno a quienes acrediten prioridad.



Las autoridades de mesa evitarán la manipulación del DNI y le solicitarán al votante que lo muestre y lo apoye en la mesa en el lugar indicado, de donde lo retirará junto con la constancia de votación al terminar de votar.



Al momento de emitir el sufragio, a cada votante le serán desinfectadas las manos y se le indicará que NO CIERREN EL SOBRE CON SALIVA. Además se pide que, en lo posible, cada elector lleve su propio bolígrafo para firmar el padrón.



Aquellas personas que estén exceptuadas de acudir a votar deberán justificarlo a través de la página oficial de la CNE (http://infractores.padron.gob.ar) con las causales específicas. Las causales son estar cumpliendo protocolos de aislamiento de covid-19 (por contagio confirmado, caso sospechoso o contacto estrecho).



La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió recomendaciones sobre cómo cerrar el sobre de votación en las PASO del próximo domingo, por lo que sugirió INTRODUCIR LA SOLAPA DEL SOBRE EN SU INTERIOR, sin necesidad de pegarlo para evitar daños a las boletas.

El sobre se debe cerrar dentro del cuarto oscuro.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios