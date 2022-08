JOSITO GANÓ LA PRIMERA DE UN TOP RACE QUE NO SE ENTIENDE

El Top Race cambia su formato de carreras constantemente, buscando con marketing disimular la palidez de una categoría que no levanta. Ésta y otras prácticas de distintas divisiones del automovilismo argentino llevaron, por ejemplo, a Agustín Canapino a pedir que se vuelva a las carreras tradicionales: “Que largue primero el más rápido en clasificación y que gane el que mejor corre”, tan simple como eso. “No puede ser que se castigue al que mejor hace las cosas para emparejarlo con el que no las hace”.

Esta vez el Top Race, en Rosario, no revirtió los lugares de clasificación y largó con el que se quedó con la pole, Josito Di Palma, quien ganó la primera final de punta a punta pero no paró a recargar combustible. Entonces, en la segunda, pese a partir también desde el mejor lugar, el arrecifeño tuvo que ingresar a boxes y volvió a pista noveno, para terminar octavo. A esta carrera la ganó Diego Azar. O sea que ganás pero no, según cómo se analice.

Recordamos que Stefano Di Palma no corrió en Rosario por estar cumpliendo con una sanción.

En el campeonato, Azar es el líder con 240 puntos, segundo aparece Di Palma con 220 y Aldrighetti con 205. La próxima fecha de la temporada 2022 para el Top Race será el 25 de septiembre en Olavarría, que no se sabe cómo se correrá.

