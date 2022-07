(VIDEO) Como adelantamos este fin de semana, la producción de La Voz Argentina no avisa más a sus participantes cuándo salen al aire (todas las emisiones están grabadas). Durante la etapa de las “audiciones a ciegas”, se les informaba el mismo día, unas horas antes de la noche en la que aparecerían por la pantalla de Telefe.

Durante “Las Batallas” esto ya no ocurre y nadie sabe qué día competirá cada cantante. No obstante ello, en la promoción del programa de esta noche no se ve a Julia Ferrón pero, si se presta atención, se escucha su voz. Es en el momento en que se muestra parte de la devolución de Ricardo Montaner, jurado del equipo que integra la arrecifeña.

Desde las 22:30, por Telefe, veremos si efectivamente se emite la batalla de Julia y, de ser así, si continúa en el certamen de canto más importante del país.

