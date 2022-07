KAMBOURIAN EN ARRECIFES: “ATENDEMOS GRATIS A EXTRANJEROS CUANDO MUCHOS ARGENTINOS NO TIENEN ACCESO A LA SALUD”

El Dr. Carlos Kambourián, ex presidente del Hospital Garrahan y ex secretario de Salud de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, visitó este viernes Arrecifes, donde estuvo acompañado por el concejal Fernando Bouvier e integrantes del PRO local.

Durante su paso por nuestra ciudad, el médico pediatra recorrió las instalaciones del Hospital Municipal y dialogó con el personal del sector Pediatría. También se entrevistó con profesionales de la salud y vecinos de Arrecifes y recibió consultas en el merendero “Panza llena corazón contento” de Avenida Lavalle.

Kambourian destacó que advierte una “deficiente atención pediátrica en la salud pública del interior de la provincia de Buenos Aires, lo que constituye nuestro mayor desafío. Estamos trabajando para mejorar esa situación”. El médico apoya la candidatura a Gobernador de Cristian Ritondo.

Además se refirió a lo que considera un gran problema del sistema de salud argentino: “Todos los días recbimos a extranjeros que vienen a atenderse en forma gratuita. Dicen que tenemos un convenio de reciprocidad con otros países, y eso no es cierto. Los argentinos regalamos la salud que no tenemos. Muchos mueren buscando atención en países limítrofes al encontrarse con enormes limitaciones, como ocurrió con el hombre salteño al que le negaron la atención en Bolivia. Sin embargo aquí los extranjeros se atienden en forma indiscriminada y libre, cuando hay muchísimos argentinos que no tienen acceso a la salud pública. Todos nosotros pagamos por darle salud al mundo, pero nuestra salud está perdida”.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios