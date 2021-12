Se amplía la vacunación libre contra el Covid en toda la provincia de Buenos Aires.

El gobernador Axel Kicillof insistió en la importancia de que los vecinos que aún no se han vacunado o no han ido a recibir la segunda dosis, lo hagan lo más pronto posible.

En consonancia con lo manifestado por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, el mandatario explicó que “la vacunación es lo único que puede atenuar la próxima ola de Covid, que ya llegó a Europa e indefectiblemente en lo hará también a la Argentina. La vacuna actúa como un escudo, disminuyendo notablemente los efectos que puede causar el virus y también impidiendo que se propague”.

“Es por ello que llamo a la responsabilidad colectiva de los bonaerenses y de todos los argentinos que aún no han iniciado o cumplido el plan de vacunación, pudiendo hacerlo. Antes la gente esperaba la vacuna, ahora la vacuna espera a la gente”, agregó. “Si no lo hacemos, no terminaremos más con esta pesadilla”, cerró Kicillof.

SE AMPLÍA LA VACUNACIÓN LIBRE

A partir de ahora la primera dosis de la vacunas contra el coronavirus es libre para todas las edades en todo el territorio bonaerenses: niños desde 3 años de edad y adultos pueden vacunarse contra el COVID en cualquier vacunatorio de la PBA sin turno previo.

También se está vacunando con tercera dosis a los adultos mayores, a las personas con comorbilidades y al personal de salud.

Por último, a partir del 10 de diciembre, la segunda dosis quedará también liberada para todas las edades en toda la Provincia.

