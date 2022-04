A pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sector empresario del transporte, el paro de colectivos comenzó a partir de las 00:00 de este martes en todo el país.

La empresa 13 de Noviembre, que cumple el servicio interurbano entre Arrecifes, Pergamino y Salto, confirmó que adhiere a la medida.

Aunque en un principio se había confirmado la suspensión del paro, desde el sindicato avisaron que no levantarán la medida hasta que no estén las actas firmadas y reciban la notificación desde Trabajo. Delegados del gremio debatieron este lunes por la noche si acataban o no la resolución. Finalmente, informaron que no recibieron la notificación desde Nación, por lo que el paro se llevará a cabo.

La medida de fuerza podría levantarse a partir del mediodía del martes, cuando lleguen las actas. Pero se espera que el transporte urbano e interurbano esté suspendido al menos durante toda la mañana.

