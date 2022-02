Entre tantas actividades que realizan emprendedores y manualistas en Arrecifes, combinando el hobby con la posibilidad de sumar ingresos económicos, se destaca la producción de velas aromáticas elaboradas en forma artesanal.

Se calcula que por mes, entre más de cincuenta personas que se dedican a esta labor en nuestra ciudad, se elaboran más de 2.000 velas aromáticas de distintos tipos y formas, y con calidad superior a las que recibimos “envasadas” de fábricas de otras ciudades y países que producen en grandes cantidades.

“La diferencia con las que hacemos todos los que hacemos velas en Arrecifes está en el amor y la dedicación que le ponemos a cada uno de nuestros trabajos”, cuenta Ana Gallardo, una de las emprendedoras que también se dedica al reiki, la meditación, la masoterapia y el péndulo hebreo.

“Nosotros utilizamos productos de primera calidad, como los panes de cera de soja al 100% y las esencias aromatizantes líquidas, eligiendo cada aroma según el uso que la gente quiera darle a las velas, porque cada uno produce sensaciones distintas y específicas. De las velas que elabora cualquier emprendedor en Arrecifes no van a encontrar una que no desprenda el aroma que corresponde y sea duradero”, añade.

El proceso de elaboración de velas no es complicado pero requiere de mucha dedicación en los detalles: “Se pueden utilizar moldes de madera, cerámicos, de vidrio, de piedra; algunos de ellos laqueados para que la cera no se adhiera a los mismos. Los panes de soja se calientan a baño maría a una temperatura de 60ºC sin que tengan contacto con el fuego. Se combina la cera con un endurecedor, se la enfría a unos 40 o 45ºC y ahí se coloca el aromatizante, para que no se evapore. Luego se vuelca en los moldes (ya con el pavilo -mecha- pegado en el fondo y sobresaliendo unos 5 cm. de lo que va a ser la vela) dándole la forma que uno desea”, explica Ana, quien califica a esta tarea también como terapéutica.

“Las velas deben lograr una relajación y calidez del ambiente, no sólo de la persona. Deben transmitir intimidad y calidez. Sin dudas tienen un sentido más profundo que aromatizar; influyen positivamente en el estado espiritual y la situación”, agrega.

Ana Gallardo cuenta que también elabora los llamados “bombones de cera”, que a diferencia de las velas no iluminan pero sí aromatizan. “Se usan en pequeños hornitos en los que se coloca une vela en el interior para que los bombones se calienten y emitan la fragancia. Y son reutilizables porque la cera luego se solidifica y vuelve a cumplir la misma función cada vez que se enciende la vela”.

Si sos amante de las velas aromáticas, es importante que las compres a emprendedores locales. No sólo tendrás un producto de mayor calidad sino que estarás colaborando para que nuestros artesanos sigan creciendo.

EL SIGNIFICADO DE LOS AROMAS

Las esencias más utilizadas son las de vanilla y de coco, que juegan un papel clave para equilibrar y normalizar los hemisferios cerebrales y brindar bienestar tanto físico como mental.

La primera es ideal para aquellas personas que sufren de ataques de ansiedad, pues ayuda a nivelar las fuerzas positivas y negativas y reduce el ambiente negativo. También atrae los buenos amigos y endulza los ambientes.

A la segunda se le considera un aroma espiritualmente tranquilo e ideal para las personas nerviosas y produce un efecto balsámico contra la ansiedad. La vainilla es aromatizante, antidepresiva y calmante.

Pero también hay otras variedades:

Velas con esencia de lavanda. El aroma de lavanda es el más usado en la aromaterapia. Calma todo tipo de dolor y es una de las más usadas para la relajación.



Velas con esencia de eucalipto. Su aroma facilita la respiración, por lo que es usado como antiséptico para las vías respiratorias, y en las evaporizaciones también para sacar el aire frío.

Velas con esencias cítricas. Tienen un aroma dulce y refrescante, sobre todo si se trata de naranja o mandarina. Ayudan a bajar la presión sanguínea y calman los nervios.



Velas con esencia de menta.Tienen una roma fresco y estimulante. Sirven para revitalizar y refrescar mente y cuerpo.



Velas aromatizadas con citronela. Perfuma el ambiente, espanta a los insectos, ayuda a combatir el agotamiento y los dolores de cabeza.



Velas con aroma a jazmín. Ayuda a combatir la depresión y elimina olores desagradables.

