La Provincia congela tarifas eléctricas y de transporte

Verónica Magario encabezó el anuncio de las emergencias. El paquete de leyes se tratará esta semana en la Legislatura. Prevé congelamiento de tarifas eléctricas y transporte.

La vicegobernadora Verónica Magario encabezó el anuncio en conferencia de prensa de los proyectos de ley para declarar nuevas emergencias económica, social, productiva y energética en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Fue esta mañana en la Casa de Gobierno provincial, en la ciudad de La Plata.

La acompañaron el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín; el jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

El paquete de leyes, que la Legislatura tratará este jueves incluye, además, la prórroga a las emergencias ya declaradas por el gobierno anterior: Infraestructura y Servicios Públicos; Administrativa y Tecnológica; y en Seguridad Pública y Penitenciaria.

“Dada la situación social, económica y productiva de la provincia y sus habitantes, junto a los índices de desocupación y pobreza, nosotros pedimos estos mecanismos para poder agilizar esos fondos para que lleguen rápidamente como recursos a los sectores que más los necesitan”, afirmó Magario, y añadió: “la provincia de Buenos Aires es la más afectada del país”.

En otro tramo de la conferencia de prensa, la Vicegobernadora sostuvo que “el hambre no espera. Necesitamos que se agilicen esos fondos y se descentralicen en cada barrio, ciudad, escuela, sociedad de fomento, club y centro de jubilados para que podamos sostener los alimentos necesarios”, agregó.

Luego de pedir a los intendentes bonaerenses que sean parte de “esta construcción de conjunto”, la ex intendenta de La Matanza pidió por la reactivación de la salud y la educación. “Si no reavivamos la producción y ponemos en marcha mecanismos que acompañen a nuestros pequeños y medianos productores, desde el agrario hasta el industrial, no vamos a reactivar esta provincia”, finalizó.

Por su parte, Carlos Bianco, jefe de gabinete de Axel Kicillof, brindó datos sobre la situación económica, sanitaria, fiscal y financiera de la provincia. También anunció que el Gobierno provincial deja sin efecto el aumento tarifario en el servicio eléctrico. Por lo tanto, por 180 días no habrá aumento en la luz ni transporte.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL

Se trata de una comisión que se encargará del seguimiento, fiscalización y control para la emergencia. Estará integrada por tres diputados y tres senadores, y se contempla la posibilidad que participen de las reuniones la Defensoría del Pueblo, Asociaciones de Usuarios y Consumidores, Universidades y Organizaciones.

El diputado Marcos Di Palma, por su parte, consideró que “es urgente la aprobación de este paquete de leyes y la conformación de la Bicameral. Hay muchos bonaerenses que están atravesando situaciones muy difíciles, que van desde el cierre de comercios y empresas, la falta de trabajo por despidos y la escasez de consumo y hasta el hambre en no pocos casos, lamentablemente. Hace cuatro años que nadie se ocupa de ellos y no pueden seguir esperando”.

