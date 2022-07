(VIDEO) Pasó una etapa más en “La Voz Argentina” y está entre los mejores 60 cantantes del país. La admira la Argentina y no la reconocen en su propia ciudad.

Fueron más de diez mil los inscriptos para los castings que realizó en distintos lugares del país La Voz Argentina, el reality más exitoso de los últimos años. Por ello, quedar entre los 200 que ingresaron al programa que se emite por Telefe, ya fue un éxito.

Para cualquier artista, la posibilidad de ser escuchado y evaluado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y -ponele- Mau y Ricky, los hijos de Montaner, ya es un honor, un privilegio; al mismo tiempo que presentarse en la pantalla del canal con más rating de la Argentina.

Julia Ferrón lo logró. Y no sólo eso, sino que en su primera participación al aire -audición a ciegas- fue elegida por Ricardo Montaner para integrar su equipo.

A partir de allí comenzó a trabajar junto con el cantante argentino/venezolano y nada menos que con Palito Ortega, como coach invitado. De nuevo: tener la posibilidad de que estos dos grandes de la música te guíen, es muchísimo. Así, la arrecifeña preparó un clásico como “Sabor a nada”, tema del año 1963 elegido por Montaner para que ella y Lilian Mollo (de Valentín Alsina) canten a dúo y a la vez compitan para ver cuál de las dos seguía en el certamen.

En la emisión de este lunes por la noche, Julia volvió a lucirse. Y más allá de que quien decidió su continuidad fue Montaner, tanto La Sole como Mau y Ricky y Lali la destacaron sobre su compañera. Fue la inefable Lali Espósito y Soledad graficaron mejor la situación: “Lilian es cantora y Julia es cantante; Julia se canta todo. Es un certamen de canto y Julia la rompió”, acotó Lali. La elección fue indudable: la arrecifeña se metió entre los 60 que pasan a la siguiente ronda.

Quizás por ser “de acá”, por estar tan acostumbrados a verla y escucharla, los arrecifeños no tomamos la real dimensión de lo que está logrando Julia Ferrón. Volvamos al inicio de la nota: entre 20 mil voces de todo el país, esta esforzada, talentosa y humilde laburante de la música está entre las mejores 60.

“Es de Arrecifes, provincia de Buenos Aires”, la presenta Marley ante millones de espectadores. Y será por esa triste particularidad que tienen muchos en Arrecifes de no darle valor a lo valioso que sale de nuestra ciudad, que Julia aún no ha recibido el reconocimiento que merece en su pueblo. Basta con leer las redes sociales para comprobar como la admira el país; pero con tantos diplomas “reconociendo” a cualquiera, en Arrecifes no hay ninguno para ella…

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios