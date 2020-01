Los Reyes también pasaron por Todd y Viña

La tormenta de la noche del domingo en Arrecifes no pudo impedir que los solidarios Reyes Magos cumplieran con la totalidad del recorrido por nuestra ciudad. No obstante, sí provocó que disminuyera la cantidad de niños esperándolos a su paso, ya que el viento y el agua no hacían recomendable que los chicos permanecieran a la intemperie.

Debido a ello sobraron bolsitas de golosinas que los magníficos Reyes decidieron entregar de igual modo. Así fue que este lunes se dirigieron primero a Viña y después a Todd, donde le dieron una hermosa sorpresa a los pequeños que habitan en las dos localidades.

Una buena más de los queridos Reyes Magos de Arrecifes y el grupo que los acompaña en esta saludable iniciativa anual.

