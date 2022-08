(VIDEO) Cristian Losada, quien el miércoles deunció textualmente en su perfil de Facebook: “Hoy dejo de ser parte de ésta GESTION MUNICIPAL por la gran corrupción en el manejo de los fondos. Tengo familia e hijos y no puedo seguir, ya que con lo que tengo que callar no podría seguir mirándolos a la cara”, ofreció explayarse sobre el caso hoy en RADIO UNO (107.1).

Losada explicó a qué se refiere cuando dice que era parte de la gestión del intendente Javier Olaeta: “Yo no era empleado municipal ni funcionario, pero ellos me decían que yo era parte de la gestión. Estaba todo el tiempo con ellos, hasta almorzaba en el despacho del Intendente. Siete años trabajé con ellos, desde que asumieron; no hace un mes. Claro que ellos niegan todo ahora, pero hay mucha gente que lo sabe y yo tengo cómo demostrarlo”.

Entre otros conceptos, agregó: “Yo me dedicaba al servicio de lunch y ellos me hicieron dejarlo para que me dedique al bacheo. Yo no tenía ni idea de lo que era el bacheo, pero el Intendente me explicó y me dijo que no me hiciera problema. Hasta me compraron todas las herramientas ellos. La verdad es que yo necesitaba el laburo, por eso acepté”.

-Vos hablás de gran corrupción en la gestión pero trabajaste siete años trabajando con la gestión. De ser así, ¿por qué lo decís recién ahora? ¿Vos no estás implicado en lo que denunciás?

“Es que había empleados, había familias que dependían de este trabajo, y necesitábamos hacerlo. Yo me tendría que haber ido hace años, pero no podía por necesidad. Tenía que agachar la cabeza y firmar. Me hacían firmar cualquier cosa. Pero ahora me cansé, ya era demasiado. No tengo miedo de quedar implicado porque yo cumplí con mi trabajo como corresponde. A mí no me sobra un peso, vivo día a día. Ellos a los dos años cambiaron todos los vehículos, hicieron una gran diferencia”.

Losada añadió que “llegué a tener cinco obras públicas al mismo tiempo. Yo estoy seguro de lo que estoy diciendo y de la gravedad que significa. Pero puedo probar todo perfectamente, con papeles y con fotos. Si la Justicia quiere hacer justicia, lo va a poder hacer”.

