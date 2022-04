Con gran éxito se realizó el pasado sábado en el Estadio Municipal “Pablo Zabaleta” el segundo Torneo Atlético “Ciudad de Arrecifes”, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Arrecifes y la Escuela Municipal de Atletismo a cargo del profesor Mariano Tarilo y de Franco Ríos.

Más de 180 participantes de la región norte de la provincia compartieron una jornada plena con competencias en las disciplinas: salto en alto, salto en largo, lanzamiento de bala y jabalina, diferentes pruebas de velocidad y resistencia.

Es muy importante el trabajo que viene realizando Tarilo con la Escuela Municipal de Atletismo para la recuperación de este deporte. “Junto a otros municipios que llevan adelante la misma actividad, nos organizamos para conformar un torneo federado. Así surgió el Circuito Zona Norte, que el sábado tuvo su inauguración en Arrecifes y continuará con las próximas fechas en otras ciudades de la zona”, comentó Mariano en RADIO UNO (107.1).

“Superamos todas las expectativas y en un momento temí que me desbordara la magnitud del evento, porque compitieron 185 chicos, entre ellos 37 de nuestra ciudad. Si bien no tenemos pista de atletismo, por suerte contamos con el Estadio Municipal, con una estructura ideal para este tipo de eventos, ya que los padres y allegados pudieron estar cómodamente sentados en las tribunas”, añadió el ex atleta internacional.

