El periodista arrecifeño que relata la Liga local por radio GEN habló de las finales del Apertura y de fútbol en general.

Matías De Matteo estudió Comunicación y se nota, más allá de llevar el gen periodístico que quizás provenga de su abuelo, el recordado Hugo Darío Petta. Esto lo hace una persona inquieta por investigar, conocer de lo que habla y opinar más allá del deporte, situándolo en el contexto y el de sus protagonistas y en la coyuntura en la cual se desarrolla.

También estudió para ser relator, “como curiosidad”, afirmó. Un día le propusieron hacerlo en una radio de Buenos Aires y se destacó. Desde allí no paró más. La pandemia lo decidió a volverse a vivir en Arrecifes (“aunque siempre fue mi idea”, dijo) y armó un gran equipo de transmisiones deportivas, junto a Matías Marillet, Pavlo Velásquez, Sebatián Leiva, Marita García Biaín y ahora también Dana Marillet.

Por su experiencia, por haber transmitido a la Selección Argentina, en la Copa Libertadores, en primera división y en los partidos más picantes del ascenso, es palabra más que autorizada para hablar del fútbol arrecifeño. Y lo hizo en la mañana de RADIO UNO (107.1):

“Me encontré con una Liga que ha logrado despertar el interés de la gente. Es muy lindo ver las tribunas del Estadio llenas y no sólo en finales. Recuerdo cuando hace años iba a ver al Gringo Ciari en algún partido en invierno y éramos cuatro o cinco en la tribuna. Pero lo más interesante del fútbol de Arrecifes creo que está en sus protagonistas: son pibes que laburan, que por ahí salen de la cancha y van a trabajar a un peladero o que salen a bares como todos los jóvenes y después los ves jugando tratando de hacerlo lo más profesionalmente posible. Tienen lo más puro del fútbol que es jugarlo por gusto”, analizó El Chiqui.

“Desde la década del ’90, cuando la política destruyó los clubes de barrio y los chicos no tenían dónde jugar, hubo que reestructurar y volver a levantar todo”, añadió.

Respecto del nivel de los futbolistas locales, afirmó “que hay muy talentosos como Germán Pardo y el Loco Wüitrich, pero a mí me atrae más el juego de los volantes. En ese sentido me parece que Matías Frattino es el más completo. Todos conocemos también las enormes condiciones de Leo Blanco y me gusta mucho ver jugar a Lucho Maza. Hay muchos buenos futbolistas en Arrecifes y me olvido de varios, pero los que nombré son los que enseguida me vienen a la mente”.

De Matteo definió a las finales de campeonato entre Villa Sanguinetti y Sportsman como “hermosas, los los dos estilos de juego que se encuentran y porque es imposible anticipar un pronóstico”. No obstante, objetó “los festejos anticipados organizados por la Municipalidad”. “Nadie que sepa de fútbol y lo entienda medianamente puede preparar eso. Lo primero que se hace con un rival es no provocarlo, no levantarlo antes de enfrentarlo; y lo hicieron perjudicando a Villa. Los festejos que prepararon cuando podía haber un solo campeón, que era Villa, desafiaron a los jugadores de Sportsman, que lógicamente se molestaron que se diera por hecho que iba a haber un campeón antes de jugar la final de playoffs. Y no lo digo yo, lo dicen la misma gente de Carmen de Areco”.

El relator consideró que “Villa es el equipo que mejor juega en nuestra Liga, el más aceitado, el más lindo para ver. Sportsman, por su parte, también juega bien pero no tiene tanta lucidez; su fortaleza se basa en la contextura de sus jugadores, más potentes, y en el ritmo que mantienen a lo largo de los ’90 minutos”.

Y añadió: “Creo que las dos finales van a ser diferentes. Villa tiene un gran desafío en Carmen de Areco, en una cancha más amplia y en la que el Lobo utiliza muy bien los espacios. Lo sabe Martín Díaz, ya que además no tuvo una buena experiencia en una cancha similar, cuando fue a Capitán Sarmiento a jugar con San Carlos. Habrá que ver si Villa también puede usar a su favor esos espacios con la habilidad de los chicos que tiene de mitad de cancha para arriba”.

“En la vuelta en el Estadio veo un partido más cerrado, aunque lógicamente tendrá que ver con el resultado que se dé en Carmen”, cerró.

