Melisa Ferrari: “La oposición no piensa en el vecino”

La concejal de Juntos Melisa Ferrari manifestó hoy su molestia por lo sucedido en la última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, en la que debía asumir Guillermo Sbuttoni en reemplazo de Fernando Bouvier, de licencia hasta el 22 de mayo.

“Aprobamos la licencia de Bouvier y los concejales del Frente de Todos pidieron un cuarto intermedio argumentando que la nota presentada por Silvina De Paris, a quien le tocaba asumir esa banca y se excusó, no era correcta. Pero no volvieron más al recinto y nos dejaron sin quórum, con Sbuttoni esperando para asumir. Me pareció una falta de respeto total”, relató la joven empresaria.

“Fue una maniobra política para no aprobar la licitación de ocho cuadras de asfalto en Villa Sanguinetti, perjudicando a los vecinos. La oposición no piensa en el vecino”, añadió.

Sobre su creencia de que el retiro de los ediles de Todos fue adrede, Ferrari argumentó: “Si un concejal (Bouvier) presenta su pedido de licencia tarde, cuando hacía dos semanas que todos sabíamos que viajaba, es para que no ingrese en la sesión ordinaria del pasado miércoles. Así dilataron el tema y después impidieron que esa banca se ocupe para que la licitación no salga de la Comisión de Garantías, que se reunía este lunes, ya que falta un concejal. Es clarísimo”, haciendo clara alusión a que el edil de Juntos-PRO acordó con la oposición.

