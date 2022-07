Entre los diversos e indiscriminados mensajes que se observan en redes sociales en el caso del perro dogo ultimado por Bromatología de la Municipalidad de Arrecifes, varios responsabilizan a los dueños del animal, especulando sin conocimiento con que “lo tiraron a la calle” o “lo dejaron suelto”.

Lo único que había trascendido hasta ahora de fuentes confiables, es que el pobre perro se escapó y andaba por las calles asustado y desorientado. Pero en la noche de este domingo, los dueños del dogo hicieron público un mensaje a través de la página de Facebook que pide “Justicia para Jack”.

Los propietarios del can quieren evitar la polémicas y por ello aún no se dieron a conocer públicamente. No obstante, se encuentran tratado de esclarecer lo que ocurrió.

Su mensaje es el siguiente:

