El abrupto aumento de casos de Covid-19 en la Argentina en las últimas dos semanas, es está viendo reflejado también en Arrecifes. Así lo afirmó este viernes el secretario municipal de Salud, Dr. Carlos Mondino en RADIO UNO (107.1).

“Actualmente tenemos 16 casos registrados pero en realidad hay muchos más, no sabemos cuántos porque hay vecinos que no se testean y otros lo hacen con los test rápidos que compran en farmacias y no reportan si son positivos”, aseguró el médico. “No obstante, contamos con un sólo internado por Covid en el Hospital Municipal”, agregó.

El Dr. Mondino recomendó a quienes se realizan hisopados particulares “que informen si son positivos en las farmacias donde compraron los tests o llamando al Hospital o a la Secretaría de Salud”. También adelantó que se continuará con la realización de test rápidos en los CAPS de los barrios. “Esta semana, en Santa Teresita, tuvimos un 40% de positivos entre los testeados. Aclaro que son para personas que presenten síntomas, ya que no hisopamos a los asintomáticos”.

El funcionario pidió a los vecinos que “por favor completen el esquema de vacunación con la tercera o cuarta dosis, la que le corresponda a cada uno”. “Esta nueva ola se va a acrecentar; lo que tenemos que minimizar son las consecuencias y eso se logra a través de las vacunas”.

Mondino también solicitó “seguir con los cuidados básicos de distanciamiento, uso de alcohol en gel y de barbijos en los espacios cerrados, en reuniones con otras personas”.

CONTRA LA GRIPE

El médico indicó, además, que las persona mayores de 60 años o menores que tengan alguna enfermedad respiratoria deben vacunarse contra la gripe. “Pueden hacerlo simultáneamente con la vacuna contra el Covid, si quieren. No hay que esperar ningún tiempo entre las dos. Contra el Covid se vacuna en el CIC y contra la gripe, en el Centro de Vacunación de calle Santiago H. Pérez”.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios