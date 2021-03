Apoyo de trabajadores a ArreBeef

Cristian Cardozo, empleado de logística en ArreBeef desde hace 25 años y concejal de Ramallo, escribió en su perfil de Facebook una carta pública dirigida a Hugo Borrell en representación de un grupo de trabajadores que pide la reapertura del frigorífico de Pérez Millán y reconoce la seriedad con la que siempre se ha manejado la empresa.

La nota señala textualmente:

Distinguido Sr. Hugo Borrell, sabemos que usted no usa redes sociales, pero intuyo también que alguien le va a mostrar lo aquí expuesto. Agradezco su lectura de antemano.

Para entendernos empleador y empleados, es imperioso partir de un diagnostico preciso de la situación actual, de sus orígenes y de sus consecuencias. Seguramente estaremos de acuerdo ambos lados que éste interés genuino y totalmente válido del trabajador por tener una representatividad sindical local que los refleje, NUNCA debió trasladarse a la empresa, su empresa, que también los trabajadores la sentimos como nuestra.

No solo necesitamos a ArreBeef, también la queremos.

Nos gusta hacer lo que hacemos. Reconocemos que juntos hemos pasado las peores tempestades: crisis internacionales, vaivenes de los mercados, crisis sanitarias de todo tipo e incluso políticas de estado que perjudicaban al rubro. No nos olvidamos que usted tuvo que malvender una planta en Salto para mantener abierta la planta de Pérez Millán durante el brote de la fiebre A.F.T.O.S.A y así mantener los puestos de trabajo. Eso se lo vamos a agradecer de por vida.

Por otro lado, los empleados hemos acompañado a usted y su familia, siempre de manera incondicional. Y LO QUEREMOS SEGUIR HACIENDO.

Para ir promediando mi escrito, con todo el respeto que usted y su familia se merece, me permito compartirle una reflexión personal: Si funcionamos como una socios perfectos, llevando al podio a nuestra empresa dentro de lo que es el rubro de la carne… ¿ Por qué no seguir en ese camino? Hubo errores? Si, muchísimos. ¿Hubo personajes ajenos a la empresa y empleados? Definitivamente. Ningún empleado se puede sentir identificado con un vendedor de ilusiones como el Diputado Nicolás Del Caño, como también entiendo que ningún sacrificado obrero puede reflejarse en Raúl Catells. Ni hablar de las autoridades policiales provinciales, reprimiendo de manera cobarde afuera de la sede sindical. Podría darle 1000 ejemplos de equivocados métodos de muchos actores según mi perspectiva, pero no quiero abusar de su tiempo.

Podría escribirle la carta más formal del mundo y con abundantes recursos literarios. Prefiero hablarle con el corazón.

Hoy nuestro pueblo esta triste y abatido, lánguido y apesadumbrado. Nunca vi esto. Nunca más lo quisiera ver. Anhelo despertar y darme cuenta que solo fue una pesadilla.

Entendemos que mañana jueves a las 10 hs, se llevara a cabo otra audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Si los participantes de esa reunión son los mismos que figuran en las actas de la audiencia del pasado lunes, estarían participando por parte de la empresa usted y el Dr. Caimi, y por el lado de la Federación de la Carne, en representación de José Fantini y únicos representantes de los trabajadores, El Sr. Miguel Tapia y el Dr. Leonardo Puia. Estaremos 1000 familias rezando por ustedes, invocando a Dios para que permita que se entiendan, y así los trabajadores y trabajadoras puedan tener en sus bolsillos algún alivio que les permita llevar algo de comer arriba de la mesa para sus hijos, que en éste momento muchos viven una situación desesperante.

Estimado Hugo, sírvase usted y su familia, a aceptar éstos párrafos desde mi más profundo respeto. Soy un convencido de que los errores son el mecanismo por el cual conseguimos evolucionar como individuos y crecer como personas.

Los errores son siempre perdonables, siempre y cuando se tenga el coraje y madurez de reconocerlos.

Los trabajadores estamos a su disposición.

Podemos recuperar lo perdido. Usted y nosotros sabemos mucho de adversidades. Somos una gran familia.

Me despido de usted, con los más distinguidos sentimientos de aprecio, reciba mis respetos nuevamente.

Imploramos a Dios, mañana esté con ustedes.

