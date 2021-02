Conflicto gremial para la planta de ArreBeef

Una protesta de trabajadores del frigorífico ArreBeef paró hoy la actividad de la planta ubicada en Pérez Millán y amenaza con continuar hasta tanto no logren respuestas a sus reclamos.

El conflicto, que viene ya de varios meses, se genera en una interna gremial, con la mayoría de los empleados del frigorífico levantándose contra la conducción del Sindicato de Trabajadores de la Carne, que entienden que no los defiende ni los protege.

Además, ese sindicato debía haber llamado a elecciones para renovar sus autoridades el año pasado, lo que se postergó debido a la pandemia y lo siguen posponiendo. La teoría de los trabajadores que reclaman es que “no quieren elecciones porque en condiciones normales saben que pierden; ahora dicen que las van a realizar recién en agosto”.

El delegado de los trabajadores en protesta, Juan Marcelo Cardoso, explicó en RADIO UNO (107.1) que “mientras tanto, la empresa nos sigue realizando descuentos que no corresponden y no tenemos paritarias ni aumentos. Todo porque el sindicato, que no nos representa, acuerda eso con ellos. Ya no aguantamos más y vamos a continuar con el paro hasta tanto recibamos una respuesta satisfactoria”.

Lo que pide esta mayoría de empleados de ArreBeef es que la empresa trate con ellos, aparte de con el sindicato. No obstante, por ley, el frigorífico está obligado a negociar con el sindicato legalmente constituido, cuyas autoridades “se aferran a sus cargos en forma antidemocrática, piensan sólo en ellos y no en los trabajadores”, se quejaron.

