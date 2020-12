DESESPERADO PEDIDO DE LA HERMANA DEL JOVEN DESAPARECIDO EN EL PARANÁ

“Supuestamente en Ramallo hay una flota buscándolo, pero no es así, solamente hay una lancha de Prefectura y de vez en cuando sale una moto de agua”, denunció Patricio, uno de los hermanos de Lucas Araldi. Piden el apoyo de Pergamino.

A más de 24 horas de la desaparición del pergaminense Lucas Nicolás Araldi, de 21 años, ocurrida en la tarde del domingo en aguas del Río Paraná, en la zona de El Tonelero, familiares denuncian que no lo están buscando como se debería.

“Supuestamente en Ramallo hay una flota buscándolo, pero no es así, desde que mi hermano desapareció a las seis de la tarde del domingo solamente hay una lancha de Prefectura y de vez en cuando sale una moto de agua”, le manifestó Patricio Araldi a LA OPINION en la tarde noche de este lunes.

“Estamos solos y no tenemos apoyo ni de la Prefectura de Ramallo, ni de la Policía, ni de Pergamino tampoco, la realidad acá es que estamos solos”, expresó Nicolás, el hermano mayor de Lucas, al tiempo que agregó: “Prefectura no nos atiende un llamado y no está haciendo la búsqueda como la tiene que hacer, anoche (por el domingo) tenían la orden de estar hasta las 6:00 patrullando y a las 3:30 pararon la lancha sin buscar más nada y pusieron en la planilla que habían entregado la llave a las 6:00”.

“No se acercó nadie, ni la Policía de Ramallo, ni de Villa Ramallo, ni Prefectura”, finalizó diciendo Patricio quien pidió el respaldo y el apoyo de Pergamino.

Lucas Nicolás Araldi desapareció el domingo en momentos que se encontraba flotando tomado de un tronco junto a tres amigos también de Pergamino.

Según reseñó el portal de la FM Ramallo City, los jóvenes estaban pasando el fin de semana en un rancho de la zona de El Tonelero y alrededor de las 15:00 habían decidió darse un chapuzón para combatir el intenso calor. Se arrojaron a las aguas tomados del tronco a la altura de este paraje, pero la corriente los comenzó a alejar a unos 500 metros de ese lugar -en cercanías del Astillero Martins- y posteriormente la correntada los llevaba hasta el canal. Al ocurrir esta situación se habrían visto en peligro, se soltaron del tronco y decidieron comenzar a nadar hacia la costa. Tres de ellos lograron llegar a tierra firme, pero Lucas Nicolás Araldi no.

La hermana de Lucas Araldi, Lucía, envió el siguiente video en el que expresa su preocupación por lo que considera “una falta de interés” por las autoridades competentes en la búsqueda de su hermano.

