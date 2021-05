Dr. Mondino: “Las personas lamentable fallecidas sin internación eran atendidas por médicos particulares”

En la última semana, lamentablemente fallecieron en Arrecifes dos mujeres contagiadas de Covid que se encontraban en sus respectivos domicilios, sin haberse indicado su internación. Estos hechos, de vecinas de 50 y 65 años, llamaron la atención en la población puesto que en el Hospital Municipal se encuentran alojados sólo dos pacientes por esta enfermedad.

El secretario de Salud local, Dr. Carlos Mondino, explicó en RADIO UNO (107.1) que: “Esos dos casos estaban con atención de sus médicos particulares. Los profesionales a cargo no habían hecho la derivación para el Hospital”.

Y agregó que “tienen todo el derecho de hacerlo, tanto los pacientes como los profesionales, pero el profesional tiene obligación de denunciar el caso porque son enfermedades de denuncia obligatoria. A veces eso no se hace, o se hace pero las condiciones clínicas del paciente permiten que esté en el domicilio. Lo mismo que sucede cuando un paciente se interna, evoluciona bien y continúa la recuperación en su domicilio”.

El médico cirujano aclaró que “todos los casos deberían seguirse; esa es nuestra intención. Pero cuando no te llega la información porque no te la dan, no lo podés hacer”.

También manifestó su preocupación: “Lo mismo cuando se hacen autotest, incluso particulares con los test rápidos. Uno no se entera y los casos se hacen muy difíciles de seguir, y mucho menos de controlar. Estamos en una situación muy difícil en ese sentido”.

“Tenemos que instar a la población a que se comunique con el servicio social del Hospital y que notifiquen de su situación para que alguien pueda tomar su caso y cargarlo en el sistema, para seguirlo debidamente”, recalcó el Dr. Mondino.

