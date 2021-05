Durísimo comunicado del Observatorio Popular Pergamino contra el intendente Martínez

“La sangre de los muertos reclamaran justicia ante los estrados celestiales a todos estos insensibles gobernantes de nuestra ciudad”, titula el informe.

El Intendente Javier Martínez sigue negando la realidad, pero no es por simple capricho. El pertenece al grupo de los halcones de “Juntos Por El Virus”, que encabezan entre otros Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Fernando Iglesias y Miguel Pichetto.

Estos nefastos y fracasados ex-gobernantes propician el famoso “Cuanto Peor, Mejor”. En que consiste simplemente en boicotear todas y cada una de las medidas sanitarios puesta en marcha por los gobiernos nacional y provincial.



Cuentan para ello con un formidable aparato comunicacional basados en los medios hegemónicos de confusión, más que de comunicación, que día a día publican con letras de molde cuanta mentira falsa circula en las redes sociales, además del partido judicial afianzado en determinados juzgados y cámaras de “Comodoro Pro” y del procurador interino Eduardo Casal.



¿Pero que quieren? Es obvio que lo primero que pretenden es orador la credibilidad del Presidente y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, esa etapa está en pleno desarrollo con sus alfiles periodísticos Laje, Longobardi, Majul, Fantino, Canosa, los Leucos, Echecopar, Bonelli, Jonatan Viale, Feimann, Nelson Castro, Ricardo Roa, Daniel Santoro, Fopea, todos marchan al son de los dictados que reciben Magnetto y los Mitre- Saguier y una pléyade de seudo periodistas” covidiotas” que empujan a los antiperonistas y anti-todo a desobedecer hasta poner en riesgo sus propias vidas, empujando una rueda que los aplastara. Todo esto ante el silencio cómplice de una Corte Suprema de Justicia que desconoce la propia Constitución Nacional.



Deberían saber que del ridículo no se vuelve. Pretenden que rápidamente nuestro país llegue a los 100.000 muertos por Covid para promover una revuelta popular, denunciando un presunto genocidio y sueñan erigirse como los iluminados salvadores, otra vez mentirán, para presentarse como los únicos en condiciones de dirigir los destinos del país para terminar con la entrega de la patria.



¿Y el intendente Martínez cómo encaja en todo esto? Quiere ser el mejor discípulo porque tiene dos pasos inmediatos en sus ambiciones políticas, en 2021 ser Diputado Nacional y en 2023 ser elegido como candidato a Vice o Gobernador, esta es la real intención y para ello no duda un segundo en seguir todos los dictados del peor presidente que tuvo la Argentina desde el regreso de la democracia en 1983.



El intendente Martínez, y su gabinete, tienen que ocuparse de administrar con las mejores herramientas esta crisis y no seguir con el verso de la responsabilidad social. Él tiene la mayor responsabilidad en este camino a los 200 muertos en nuestra ciudad ya que lo votaron casi el 60% de la población. Las sangres de los muertos le reclamaran justicia ante los estrados celestiales a todos estos insensibles gobernantes. Ese porcentaje (casi el 60%) le sirve para tener un Concejo Deliberante chato, si una sola idea para mejorar la vida de los Pergaminense. Solo se preocupan de aumentar las tasas municipales y ampliar el estacionamiento medido y pago en plena pandemia. Además, ya están planificando poner medidores de agua en la ciudad con el oscuro propósito de la privatización del servicio de agua potable.



A toda esta sin razón le sumamos la escribanía de los altos del Palacio Municipal que han olvidado sus raíces radicales y le votan todo a libro cerrado. Además, cuenta con una pauta multimillonaria para blindarse mediáticamente.



A todo esto, se suma una oposición política del Frente de Todos, donde ninguno de sus representantes concejales, funcionarios nacionales y provinciales, esperan que sus autoridades superiores se arremanguen y bajen al territorio esquivando su responsabilidad primaria, se han transformado en una oposición timorata, miedosa, sin ideas, casi invisible que parece no existir.



Pergamino, mayo de 2021



OBSERVATORIO POPULAR DE PERGAMINO: Enrique Schierloh, Juan Canessa, Juan Bravo, Luis Giame, Mauro Arana, Luis Dichiara, Osvaldo Lo ruso, Cristina Leguizamón, Silvia Servían, Máximo Luna, Yanina Cárdenas, Carina Sosa, Antonela Arias, Daniel Federico, Mario Paredes, Carlos Viglierchio, Vanina Frida, Federico Schierloh, Gilda Herrera.

