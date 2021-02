Echaron a policías de la Seccional y de la Comisaría de la Mujer de Rojas

A causa del femicidio de Úrsula y por orden de Sergio Berni, intervinieron la dos dependencias.

Denuncias desoídas, femicida miembro de la fuerza de seguridad, sospechas de encubrimiento y represión. Un combo que obligó al Ministerio de Seguridad bonaerense a ordenar, a través de Asuntos Internos, la intervención de la Seccional de Rojas y también la Comisaría de la Mujer luego del femicidio de Úrsula Bahillo. Los jefes de las dependencias quedaron desplazados de sus cargos mientras avanza la investigación del crimen y de lo que ocurrió antes y después.

Los operativos se llevaron a cabo este miércoles a pedido de Daniel García, Jefe de la Policía de Buenos Aires, y del titular de la cartera de Seguridad, Sergio Berni. Los pormenores del caso conocidos tras el crimen, este lunes, de la joven de 19 años, derivaron en una investigación para determinar el grado de responsabilidad que le cabe a la cúpula de la Seccional y, también, a los de la Comisaría de la Mujer.

Otro de los ejes de las investigaciones es la responsabilidad de la delegación local de la Bonaerense en la represión a los vecinos que protagonizaron una pueblada la misma noche del asesinato frente a la seccional de la fuerza. Los agentes cargaron contra los civiles con balas de goma y gases lacrimógenos, actitud que derivó en varios heridos.

Una amiga de Úrsula Bahillo recibió un balazo de goma en la cara mientras protestaba frente a los agentes que estaban custodiando la dependencia policial y respondieron con represión a la convocatoria ciudadana.

Nerina estuvo a punto de perder el ojo izquierdo por la posta de goma. “La saqué barata, cinco centímetros más y me sacaban el ojo”, contó la chica.

“Me pegaron el tiro y después me trasladaron a urgencia. Tuve suerte. Me enteré a las 9 de la noche de lo que había pasado y a las 12 ya estaba acá en la comisaría. No quería lastimar a nadie, solamente vine a pararme a pedir justicia”, agregó.

Nerina, igual, participó de la manifestación organizada este martes para pedir justicia por el femicidio, frente a la Plaza San Martín de Rojas.

El mismo día, el ministro de Seguridad bonaerense, Berni, viajó hasta Rojas para reunirse con los familiares de la víctima. Lo recibió la madre de la joven asesinada. “Ella quería hablar conmigo y era mi obligación venir para compartir algunos cuestionamientos y aclarar sus dudas. Todo lo que se habló es en términos privados. El resto de los acontecimientos son públicos”, señaló el funcionario.

El ministro también se refirió a la situación del agente Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, detenido por el femicidio, quien estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre pasado, por lo cual había sido apartado de sus funciones. Berni dijo que se comprometió con la madre “a hacer todo lo que haya que hacer” para que la defensa del uniformado no pueda utilizar esta condición médica para buscar la inimputabilidad del policía.

La mamá de Úrsula, Patricia Nassutti, agradeció “una palabra de aliento muy importante” por parte de Berni. “Voy a seguir en pie hasta tener justicia. Confío ciegamente en que mi hija va a descansar en paz”, añadió la mujer.

Fuente: Elciudadanoweb.com

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios