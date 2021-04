Kicillof: “No tomamos medidas porque se nos ocurre sino porque lo piden los especialistas”

El Gobernador dijo que en similar situación de la Argentina, las clases pararon en los principales países del mundo. “No le pueden mentir tanto a la gente”, dijo refiriéndose a la oposición y a la Ciudad de Buenos Aires.

“Las clases presenciales van a interrumpirse por 15 días en los 40 partidos bonaerenses que integran el AMBA, volviendo a la virtualidad hasta fin de mes”, aseguró esta tarde el gobernador Axel Kicillof. Y ratificó que adhiere a todas las medidas dispuestas por el Gobierno nacional en el Conurbano.

“No tomamos esta decisión porque nos gusta, porque se nos ocurre, sino porque lo piden los especialistas, los epidemiólogos, que nos sugieren medidas más duras para tratar de reducir lo más posible los contagios”, agregó el mandatario bonaerense.

“No existe ningún argumento ni ningún sustento científico que indique lo contrario. La oposición y la ciudad de Buenos Aires no le pueden mentir tanto a la gente. Y doy datos, no opiniones: en situaciones similares a la nuestra, cerraron las escuelas el mes pasado Reino Unido, Francia, Portugal, Italia y países vecinos como Chile, Uruguay y Paraguay. No lo inventamos nosotros”, añadió.

Kicillof también disparó: “A mí no me van a correr con el interés por la educación, porque en la provincia de Buenos Aires vacunamos al 53% de los docentes y en la ciudad de Buenos Aires sólo al 10%. Entonces, ¿a quién le interesa más la educación? Es todo verso; están en campaña electoral. En los cuatro años que gobernó Cambiemos en la provincia, no hicieron una sola escuela ni un solo jardín de infantes; muchos establecimientos educativos estaban detonados cuando asumimos y tuvimos que arreglarlos. ¿Y ahora dicen que a mí no me interesa la educación? Son unos desfachatados”.

