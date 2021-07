La Provincia podría permitir el ingreso a bares sólo a quienes estén vacunados

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires considera la posibilidad de limitar la entrada a bares sólo a quienes hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19-

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, admitió que “es una posibilidad que estamos estudiando. Hoy la normativa, que vence el 6 de agosto, no lo habilita, pero lo vemos como una posibilidad. Es una buena medida, una medida inteligente”.

Esto surgió a raíz de la iniciativa similar que adoptó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ante la baja aceptación de la vacunación voluntaria en la población.

En ese plano, Bianco precisó que la situación en territorio bonaerense “no es un problema masivo”, como si lo ha sido en el país europeo. “Esa medida apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires; los jóvenes en Francia no se quieren vacunar, no se anotan. Y a ese público cuando le ponés la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan, lo terminan haciendo”.

De implementarse desde el próximo mes, la medida podría alcanzar también a restaurantes, cines, teatros y otro tipo de espectáculos públicos.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios