Ministro Gollán: “Los vacunatorios son una ayuda indispensable para los municipios”

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Golián, visitó este viernes Arrecifes y Pergamino, donde se entrevistó con autoridades locales y recorrió hospitales y vacunatorios de las dos ciudades.

Siempre acompañado por el diputado provincial Marcos Di Palma, con quien vienen trabajando desde el inicio de la pandemia, primero llegó a la vecina localidad, donde visitó el Hospital San José y el Centro Oncológico Pergamino, además de los centros de vacunación.

A su regreso, permaneció cuatro horas en Arrecifes. Primero se dirigió al Hospital Santa Francisca, siendo recibido por el intendente Javier Olaeta y las autoridades de Salud y del nosocomio. Allí, Gollán recorrió sus instalaciones y destacó el estado en que se mantiene “un hospital centenario” y su importante equipamiento. Pero fundamentalmente resaltó “la calidad humana de quienes allí trabajan. A diferencia de grandes ciudades y grandes centros de salud, los pacientes en su mayoría tienen relación y conocimiento con el personal de salud que los atiende. En ese sentido, Arrecifes cuenta con el plus del corazón que le pone todo su personal a la atención de sus vecinos. Es un hospital detrás del cual hay toda una comunidad comprometida”.

El ministro también se comprometió “a enviar aparatología que notamos que es necesaria y que hoy tenemos en stock en la Provincia. No hacemos ningún tipo de distinción política ni partidaria en la tarea que nos corresponde que es la de asistir a los vecinos de la provincia. Nosotros no miramos quién gobierna localmente sino que vemos ciudadanos bonaerenses a los que les tenemos que devolver la igualdad en salud que merecen porque es un derecho. El intendente Olaeta puede dar fe de ello”.

Luego, junto al director de la Región Sanitarias IV, Dr. Walter Martínez y a la concejal Tana Di Palma, compartió un almuerzo en la casa de Marcos Di Palma, planeando los pasos a seguir tanto en materia de asistencia sanitaria a Arrecifes como en el plan provincial de vacunación contra el Covid-19.

Para esto último, más tarde se trasladaron al vacunatorio provincial que funciona en el Microestadio Municipal, donde se entrevistaron con su coordinador, Martín Tamassi y con el jefe de Anses Arrecifes, Gonzalo Peralta. Hasta allí también se dirigió el secretario de Salud municipal, Dr. Carlos Mondino.

En el vacunatorio, Gollán saludó uno a uno y personalmente a los enfermeros y enfermeras y personal administrativo que participa del operativo, agradeciéndoles su dedicación. “Lo que hacen ustedes es valiosísimo en estos primeros pasos para derrotar a la pandemia. Veo que este vacunatorio es un ejemplo de organización y eficiencia, y lo mismo tratamos de repetir en los 135 municipios de la provincia. Esperamos que la producción mundial de vacunas nos ayude a inocular a la mayor cantidad de bonaerenses cuanto antes”.

“NO LE SACAMOS LA VACUNACIÓN A NINGÚN MUNICIPIO”

El ministro de Salud se refirió a la polémica instaurada en ciudades como la nuestra, donde en un principio se tomó como que ‘le sacan la vacunación a la Municipalidad porque es de Cambiemos’. “Es exactamente al revés. No le sacamos la vacunación a ningún municipio sino que colaboramos con ellos porque si no este operativo no se podría haber desarrollado. Hace muchos meses diagramamos esto. Es imposible, por ejemplo, para una ciudad como Arrecifes, realizar una vacunación masiva en medio de una pandemia en el único hospital con el que cuentan. No alcanza el personal, no existe la necesaria comodidad de infraestructura para atender como se debe a la gente, no es suficiente el presupuesto municipal tampoco. Nosotros, desde la provincia, nos encargamos absolutamente de todo para no distraer ni perjudicar la atención diaria del Hospital. Incluso nos ocupamos de capacitar con tiempo a los vacunadores. No entiendo que se genere una polémica en este sentido cuando los resultados, satisfactoriamente, están a la vista. Tampoco desconozco que a la gente, en muchos casos, se le quiere hacer creer cosas que no son; eso es utilización política de una pandemia, no ser dedicados y eficientes en una tarea tan trascendente como es la vacunación contra el Covid-19”.

