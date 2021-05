Murió un joven de 26 años por Covid en Pergamino

La vecina ciudad sigue sumando contagios y fallecimientos en una larga y alarmante situación, y sin adoptar ninguna medida. La actividad en Pergamino es prácticamente normal.

En las últimas 24 horas murieron otros tres pergaminenses a causa del coronavirus, llegando a 196 el número de víctimas fatales, con un promedio de casi dos por día en el último mes.

Uno de los nuevos fallecidos es un joven de 26 años que estuvo internado con un cuadro respiratorio que no logró superar. Tenía patologías previas.



El deceso se produjo este miércoles a las cuatro de la madrugada y causa honda conmoción en la comunidad por la vida que se lleva esta enfermedad a tan temprana edad.



Desde el sábado estaba internado en la sala de cuidados intensivos del Hospital San José con un cuadro respiratorio severo, del que no pudo sobreponerse a pesar de los esfuerzos médicos, durante sus más de tres días de internación.



Era un joven con Síndrome de Down que desde que se contagió de coronavirus la peleó más que ninguna otra persona para salir del cuadro crítico en el que lo sumergió la enfermedad.

(Con información de Pergamino Verdad)

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios