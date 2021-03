Once días sin noticias de Eliana Furi

La joven de 17 años de Capitán Sarmiento fue vista por última vez el 4 de marzo, cuando se fue a la escuela y no volvió. Desde ese momento no se supo más nada de ella.

Pese a las investigaciones y la intensificación de la búsqueda por parte de toda una comunidad, no se obtuvo ningún dato cierto sobre su paradero.

Este martes se cumplen 11 días de su desaparición y la desesperación de su familia crece. Hace una semana, su mamá dijo: “Eliana no quería que nos mudemos a Chaco y por ello es probable que haya programado irse de casa. Hay detalles que indican eso. Lo que no es posible es que no se haya comunicado más conmigo. Cada vez que salía se preocupaba por avisarme dónde estaba”.

TN estuvo este lunes en Sarmiento cubriendo una nueva marcha.

