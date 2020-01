No se aprobó la cesión del bar del Balneario a la Cooperadora del Hospital

La oposición denunció que no está en regla. El oficialismo no respondió y pidió la aprobación de todos modos, pero no le alcanzaron los votos.

En la mañana de este lunes, el Concejo Deliberante de Arrecifes reanudó la sesión iniciada el viernes por la mañana, que pasó a cuarto intermedio hasta ese día a la tarde y volvió a tener otro cuarto intermedio hasta hoy.

El motivo de la espera era que la Municipalidad presente la documentación requerida para poder ceder la explotación a la Cooperadora del Hospital del bar inaugurado el viernes en el espacio denominado Río Cultural, ubicado en la planta alta del Balneario Municipal.

A la sesión de esta mañana el bloque Juntos por el Cambio llegó con la modificación de un artículo, haciéndose cargo la Municipalidad de la responsabilidad del inmueble y sólo cediendo el uso a la Cooperadora del Hospital. No así con el seguro que también solicitaron los concejales del Frente de Todos.

La situación se complicó aún más cuando en la sesión el concejal Jorge Eterovich pidió que, en un cuarto intermedio de 10 minutos, se presente la documentación requerida para habilitar cualquier bar en Arrecifes: REBA (autorización para el expendio de bebidas alcohólicas), habilitación de Bomberos de San Nicolás, habilitación de Bromatología y libreta sanitaria de quienes trabajan en dicho bar.

Daniel Bolinaga y Roxana Valdatta también consultaron quiénes son las personas que trabajan en el bar, si se emiten los tickets correspondientes y quién lo explotó el fin de semana, ya que igualmente funcionó aún sin autorización del Concejo.

Se generó un fuerte debate y polémica en el Recinto, con Martín Reddy defendiendo la postura del Ejecutivo municipal pero sin aportar la documentación requerida ni responder a las preguntas de los ediles del FDT. No obstante eso, pidió la aprobación.

Juntos por el Cambio ganó la votación por 6 a 5, pero como se requiere mayoría especial (dos tercios), no alcanzó para sancionar una ordenanza plagada de dudas y avalar una situación irregular.

Ampliaremos.

