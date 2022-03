El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre el riesgo de un ciclón en el norte de la provincia de Buenos Aires que podía alcanzar también a Arrecifes. La tormenta con copiosa caída de agua y fuertes ráfagas de viento era pronosticada para la madrugada de este jueves, pero se adelantó a minutos antes de la medianoche.

Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios con unos 20 efectivos debieron salir a asistir a los numerosos llamados de vecinos que denunciaban diferentes siniestros simultáneamente. Los servidores públicos, una vez más y sin cobrar un solo peso, atendieron caídas de postes de luz, de cables de electricidad y de árboles, voladuras de techos, de carteles de publicidad, inmuebles inundados e innumerables daños en todo el distrito.

Los espacios públicos también fueron seriamente afectados por el temporal. Al punto, por ejemplo, de tener que clausurar el ingreso a la rotonda del Balneario Municipal porque el desastre que provocó la tormenta hizo imposible que pudiera resolverse durante la noche.

Personal municipal también trabajó ante el siniestro, no así Defensa Civil, que en nuestra ciudad está conformada pero no funciona. A esa hora ya estaban durmiendo.

Secretaria de Seguridad informa:

Extremar medidas de seguridad, al circular por Ruta 8 entre R 191 y el ACA.

También se pone en conocimiento que el acceso al balneario se encuentra cerrado, por árboles y cables de energía caídos.

Asimismo, el servicio meteorológico prevé fuertes vientos entre las 05 y 12 horas, para lo cual el área será afectada por vientos con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrán superar los 90 km/h: No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; buscá un lugar seguro bajo techo y evita desplazamientos y circular en motos.

¿QUÉ NOS PASA?

Como medio informativo y con acceso a datos que pueden ser de utilidad para la sociedad, advertimos en la noche del miércoles del riesgo que podría sufrir nuestra ciudad y nuestros vecinos ante este alerta meteorológico. Y hubiéramos sido felices si no hubiera ocurrido. Sin embargo, sufrimos descalificaciones como la que mostramos a continuación. El problema no son las críticas; el problema es que la gente le crea a estos sujetos y no tome las previsiones del caso.

