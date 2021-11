Este domingo, desde las 19:00 en el Estadio Municipal, Obras Sanitarias y Palermo definen cuál de los dos será el ganador de playoffs del Torneo Municipalidad de Arrecifes de fútbol de primera división. En caso de empate irán a penales.

Para determinar al campeón, al que levante la Copa Personal de Salud, el ganador del domingo deberá medirse en dos finales del torneo con Boca Juniors, que se adjudicó la Fase Regular y fue eliminado de los playoffs por Palermo.

GALVÁN: “LLEGAMOS CASTIGADOS PERO CON MUCHA CONFIANZA”

Pedro Galván, el técnico cervecero, analizó lo que puede ocurrir en esta final de playoffs: “En partidos así no hay favoritos. Si bien cada uno hará su planteo y espera que dé buen resultado, en estas definiciones influye mucho el carácter de los jugadores. Obras tiene ventaja sobre nosotros en contar con un plantel más largo, con mayor recambio; pero Palermo cuenta con un equipo joven y a la vez con mucha experiencia”.

Palito añadió: “Llegamos castigados por algunas bajas y con jugadores que no sabemos si van a llegar por lesiones. No vamos a poder contar con Blas Bahillo y Damián Ávalos, expulsados y que deben cumplir una fecha; y no sabemos si van a poder estar otros dos futbolistas importantes como Santi Alfaro y Owen Silva, uno con una contractura y el otro con un esguince. No obstante, veo a un grupo con mucha confianza, fundamentalmente luego de lo que logramos contra Boca, el mejor equipo del torneo, al que eliminamos jugando con dos hombres menos más de media hora. Y si no nos echaban a dos jugadores, estoy convencido de que se lo ganábamos en los 90 minutos”.

Sobre el rival, el ex futbolista profesional arrecifeño consideró que “Obras es un gran equipo y con un gran técnico. Por algo normalmente está en todas las finales. Pero cuando nos tocó enfrentarnos en la Fase Regular no nos sacamos diferencias; ellos nos ganaron 1 a 0 con un gol aislado. Nos tenemos mucha fe por el sacrificio que viene mostrando este equipo, con el Loco Wüitrich como estandarte de las ganas de ir siempre al frente, de dejar todo hasta el último minuto. Y eso tiene su premio”.

GABILONDO: “CUALQUIERA QUE JUEGUE TIENE QUE ESTAR A LA ALTURA”

El entrenador azulgrana, Alfredo Gabilondo, coincidió con Palito en que “no hay favoritos en este partido. Va a ser una final muy pareja, como todos los partidos del campeonato entero, no sólo de los playoffs. Palermo viene muy bien, más allá de que puedan faltarle algunos jugadores, eliminando a Boca en un partido que creo va a quedar en la historia de ellos: dejaron afuera al mejor del torneo y con dos hombres menos. Es una inyección anímica muy importante para Palermo”.

“A nosotros nos faltará Ezequiel Sare Negri, un jugador fundamental para nuestro esquema, y tenemos a Martín Bahillo y Tute Fernández recuperándose de lesiones. No obstante eso, juegue quien juegue tiene que estar preparado, a la altura de una final. Para mí lo importante es el plantel de 18 futbolistas con el que contamos y que todos saben la función que tienen que cumplir si les toca entrar. No hay excusas en eso”, agregó el exitoso DT.

