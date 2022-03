Obras Sanitarias le ganó 4 a 3 a la Peña de Boca Juniors en el encuentro más importante de la primera fecha del Torneo Preparación “Copa Ezequiel Mendoza”, este domingo en el Estadio Municipal. Fue un partidazo de alternativas cambiantes. El Azulgrana siempre estuvo arriba pero Boca lo pudo empatar si Pato Luján no le atajaba un penal (y el rebote) a Matías González.

Los goles del equipo de Gabilondo fueron de Nacho Zabala (2), Bebeto Igarreta y Martín Bahillo. Para los de Diego Romero marcaron Ramírez, Bernasconi y Buesio. Se fueron expulsados uno de cada lado: Juan Duarte (Obras) y Cani González.

Foto Juliano Carbonaro

Deportivo Palermo arrancó con todo el año (no había jugado el Preparación), goleando 3 a 0 al retornado Santa Lina también en el Estadio Pablo Zabaleta. Franco Miserda metió los tres del Cervecero, pero no se llevó la pelota porque no hay para reponer.

En su cancha, Huracán consiguió un valioso empate ante Sportsman de Carmen de Areco en el debut de los Melli Álvarez como entrenadores. Fue 1 a 1, con gol de Leo Vera de tiro libre para el Globo.

FECHA 1

Palermo 3 – Santa Lina 0

Obras 4 – Boca Juniors 3

Huracán 1 – Sportsman 1

Lunes 28, 21:00 hs., Estadio Municipal:

Almirante Brown vs. River Plate

POSICIONES

