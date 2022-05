En la tarde de este lunes, en barrio Foprovi, un joven se encontraba tomando mates en la plaza cuando de golpe se descompensó y comenzó a convulsionar. En ese momento salía de su casa, vecina al lugar, el oficial de policía Pablo Colado, quien se encontraba de vacaciones.

“Salía de mi casa junto a mi mujer y a mi hija y en la plaza vi gente amontonada gritando con signos de desesperación. No sabía lo que pasaba, pensé que era una pelea y por ello le dije a mi mujer que lleve a mi hija a casa. Cuando me acerqué observé a un joven de unos 20 o 22 años con una fuerte convulsión, golpeándose contra el piso. Allí lo asistí, llamé al Hospital para que nos esperen y lo llevé en mi auto. Afortunadamente luego supe que pudo recuperarse”, relató Colado en RADIO UNO (107.1).

No es la primera vez que este policía arrecifeño se compromete para salvar vidas. En un recordado hecho, hace unos años rescató a una mujer que estaba en el piso siendo atacada por un perro y, más recientemente, intervino para evitar que un joven se quitara la vida colgado de un árbol.

“No sé por qué siempre me encuentro ante situaciones extremas de ese tipo, pero no dudo en ayudar. Gracias a Dios nunca pierdo la calma y eso me ayuda mucho”, reflexionó el oficial.

