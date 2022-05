“Si Braña hizo algo que no corresponde, se tendrá que ir, ya se lo dije; pero que me traigan pruebas. Veo mucha maldad política en esto”

El intendente de Arrecifes, Javier Olaeta, visitó esta mañana los estudios de RADIO UNO (107.1) y respondió a las denuncias sobre licitaciones de la Municipalidad. También opinó sobre el manto de sospecha generado en relación a la obra pública en nuestra ciudad.

Entre otros conceptos, el jefe comunal aseguró:

“Mi gestión es absolutamente transparente, no tengo nada que esconder y los concejales pueden revisar los papeles que quiera. Pero ninguno ha venido a la Municipalidad. Esta semana hablé con tres concejales de la oposición: Tana Di Palma, Peralta y Eterovich, a quien me encontré en la puerta del Municipio, y ninguno me dijo nada sobre el tema. Ahora Reigosa mandó una nota pidiendo no sé qué documentación y ya di la orden que le muestren y le den todo lo que necesite. Yo confío plenamente en el secretario de Obras Públicas, Rubén Binimelis, quien viene haciendo un trabajo bárbaro todos estos años”.

“Veo mucha maldad política en estas denuncias. Ahora cuestionan también la licitación del asfaltado de ocho cuadras de Villa Sanguinetti; el Concejo aún no la aprobó y los vecinos se están quedando sin la obra. Respecto de la de los estabilizantes iónicos, la empresa que denunció no presentó el certificado de no toxicidad del producto que nos querían vender; presentó de otro. Yo no digo que el producto sea tóxico; digo que no lo sé porque no tiene el certificado del INTI. Entonces, no puedo comprar algo que no me asegure que no va a contaminar a los vecinos de Viña, por ejemplo, que están al lado del camino a mejorar. Pero bueno, son los concejales que eligió la gente”.

“¿Por qué no lo aprueban los concejales del oficialismo si son mayoría? No sé, pregúntenle a ellos. Esto demuestra que no es como se dice que yo los manejo, que les digo lo que tienen que votar. No digo que no hablamos las cosas porque sí, lo hacemos permanentemente con los concejales de Junto, pero de ninguna manera hacen lo que yo quiero. El Concejo Deliberante es un órgano independiente del Ejecutivo. Pero repito: si no aprueban las licitaciones, se van a caer; los precios suben todos los días y quizás las empresas que se presentaron después no quieran volver a hacerlo o nos cambien las condiciones”.

“Quizás la empresa Hygt Chemical, que denunció, estaba buscando esto: que se cayera la licitación porque la perdieron al faltarle el certificado que comenté. Capaz que en este tiempo lo gestionaron y lo consiguieron, no lo sé. Lo que sí sé es que están impidiendo que concretemos las obras”.

“Si Javier Braña hizo algo que no corresponde, se tendrá que ir. Ya se lo dije a él. Pero que me traigan pruebas. Hasta ahora no han traído ninguna y ni la empresa ni Reigosa han ido a reclamar a la Municipalidad, donde corresponde. El caso está en la Justicia y se resolverá allí; pero es un tema independiente la denuncia sobre un funcionario. Si esperamos a que la Justicia resuelva, quizás pasen años y no podamos hacer las obras”.

“Durante mi gestión lamentablemente comprobamos que había trabajadores municipales que se quedaron con lo que no es de ellos. Y se fueron. No es algo lindo para mí, pero quedó claro que no cubrí a nadie y se tuvieron que ir. Yo no acepto otra forma de trabajar que no sea honesta. Mi familia me educó así y todos saben de la familia que vengo”.

