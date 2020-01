Olaeta, en reunión de intendentes con Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a los intendentes de Cambiemos a una reunión para el mediodía de este jueves en La Plata. El objetivo es destrabar la ley impositiva que la semana pasada no avanzó en la Legislatura bonaerense por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

En el encuentro estará presente el intendente de Arrecifes, Javier Oaeta, quien se verá por primera vez con el flamante gobernador.

Respecto del tema a tratar, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, advirtió: “No se puede negar la ley impositiva, no se puede negar la posibilidad de gobernar… Pero el Gobernador tiene que ceder y entender que hay que buscar un punto de equilibrio porque los salarios no crecieron al ritmo de la inflación”, como si su partido no hubiera gobernado en los últimos cuatro años.

La posición de Olaeta debería ser favorable a Kicillof, ya que en Arrecifes dispuso un importante aumento de tasas ya en diciembre último, con apoyo de parte de la oposición.

En una entrevista con Infobae, Kicillof aseguró que el proyecto del oficialismo pretende que se recaude lo mismo que el año pasado y para ello se le exige un esfuerzo a los sectores de mayor poder adquisitivo. “En el caso del inmobiliario rural solo 200 propietarios tendrían un incremento mayor a la inflación. Y si pagan en una cuota, no lo tendrían. Solo 200 propietarios de más de 2000 hectáreas. Campos que valen de 10 millones de dólares para arriba tendrían que pagar lo mismo que el año pasado, más un poco más de actualización. Y si pagan en una cuota lo mismo que el año pasado en términos reales”, desarrolló.

Paralelamente a las negociaciones con la oposición, el Frente de Todos trabaja en un decreto para extender las sesiones extraordinarias en la provincia de Buenos Aires. Kicillof necesita la ley para gobernar y pretende que se debata lo antes posible: a fines de esta semana o a principios de la próxima.

