El intendente Javier Olaeta se refirió hoy a la denuncia pública de Cristian Losada, quien el miércoles manifestó textualmente en su perfil de Facebook: “Hoy dejo de ser parte de ésta GESTION MUNICIPAL por la gran corrupción en el manejo de los fondos. Tengo familia e hijos y no puedo seguir, ya que con lo que tengo que callar no podría seguir mirándolos a la cara”.

Esa publicación fue tomada ayer por el concejal Sebastián Reigosa, quien presentó una denuncia formal en la Ayudatía Fiscal, para que la Justicia investigue.

Olaeta visitó esta mañana los estudios de LVA, donde fue entrevistado por el periodista Rodolfo Guayán y dejó los siguientes conceptos sobre el caso:

“Losada nunca fue parte de mi gestión: no fue funcionario, no fue empleado municipal. En un momento fue proveedor, brindando un servicio, y hace más de un año que no brinda ese servicio”.

“Lo que cumplimentó (Losada) eran arreglos con hormigón por roturas de pavimento. Y hay controles. No tengo mucho más que decir”.

“Uno está cansado de recibir agravios por Facebook; por eso que un concejal (Reigosa) haya agarrado eso del Facebook y hecho la denuncia en la Fiscalía, me encanta, así la persona que agravia tiene que dar explicaciones”.

“Esto es constante y es parte del juego de la política. Ya estoy acostumbrado a que la gestión reciba denuncias, denuncias y denuncias. Después, el lugar es la Justicia y vamos a ver cómo termina. Por suerte siempre ha terminado bien para nosotros”.

“Hablar es fácil, digo yo. Y sobre todo hoy, con las redes sociales. Me parece buenísimo que el señor concejal lo haya mandado a la Justicia a que declare. Ojalá. Sí, digo una cosa: yo tengo la cola limpia, ¿está? O sea que no tengo ningún problema en recibir todas las denuncias que quieran”.

“Tengamos en cuenta que se vienen las elecciones, y en esto siempre está la política atrás. Hace un tiempo que éstos vienen atacando, atacando y atacando, de un lado y del otro. Por eso a mí no me sorprende nada”.

“Y que se vaya acostumbrando todavía más la sociedad a esto, porque me parece que es la forma que están buscando para ensuciar”.

“Que se quede tranquila la sociedad que, por el contrario, nosotros cuando encontramos alguien que quiere quedarse con lo que no le corresponde, ¡afuera! A algunos no les gusta; a la mayoría no le gusta”.

“Cada vez vamos por más controles. ¿Sabés qué significa eso? Vamos a controlar más de lo que lo estamos haciendo. No me asusta esto y no me tiembla la mano. No me tembló nunca, ¡mirá que me va a temblar ahora!”

