El intendente de Arrecifes, Javier Olaeta, visitó este martes los estudios de RADIO UNO (107.1) y se refirió a variados aspectos de su gestión. Entre ellos, defendió la cuestionada obra del separador central de Avenida Belgrano:

“Hubo un pequeño grupo de vecinos que lo cuestionó, diciendo que no iban a pasar los autos con otros estacionados. Pero estaban incentivados por algún concejal que quiere mostrarse… Fíjense cómo será el resultado que ahora vinieron a pedirme el mismo separador vecinos de La Cumbre para la avenida San Salvador, ya que es un peligro que conductores se cambien de mano”, aseguró.

-¿A qué se refiere con concejales que “quieren mostrarse”?

-A que quieren tener notoriedad. El año que viene hay elecciones… Entonces buscan a vecinos enojados por algo y los incentivan a reclamar o presentar notas en el Concejo. Es su forma de hacer política y es valida, yo no los critico, sólo lo observo.

Si salimos a las calles de Arrecifes vamos a encontrar muchos problemas, como en cualquier ciudad, y obviamente que vamos a encontrar vecinos molestos con esos problemas. Si eso les sirve a concejales de la oposición para intentar mostrarse, no está mal.

-¿Está hablando específicamente de Sebastián Reigosa?

-No me refiero a ninguno en particular. No sé, pregúntenle a él si actúa de esa manera.

